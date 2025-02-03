Шматочки обсмаженого курячого філе, тушковані в соусі з гарбузом, прянощами, вином і вершками.

2 середні курячі грудки

200 г м’якоті гарбуза

1 середня морквина

1 середня цибулина

80 мл вершків (жирністю 20%)

50 мл білого вина

0,5 чайної ложки приправи каррі

1 лавровий листок

3 горошини духмяного перцю

сіль

чорний мелений перець

2 столові ложки борошна

олія

зелень

Вино можна замінити на м’ясний чи овочевий бульйон. Куряче філе нарізати середніми кубиками. Посолити, поперчити, влити столову ложку олії, перемішати. Всипати борошно до м’яса та добре перемішати, щоб покрився кожен шматочок. Обсмажити швидко на середньому вогні до рум’яності (до готовності не доводити). Обсмажену курку перекласти на тарілку.

Цибулину нарізати дрібними кубиками, обсмажити в олії до золотавості. Додати крупно натерту морквину, готувати разом 3 хв. Викласти кубики гарбуза. Обсмажити, помішуючи, 5 хв. Викласти в сковорідку з овочами обсмажену курку. Додати каррі, лавровий лист і духмяний перець. Влити біле вино або бульйон. Посолити, поперчити, перемішати та довести до кипіння. Тушкувати курку з овочами на слабкому вогні під кришкою 15 хв. Влити вершки, довести до кипіння. Тушкувати на малому вогні ще 2–3 хв.

Притрусити посіченою зеленню. Як доповнення найбільше смакуватиме рис.