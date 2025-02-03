Побувала минулої осені в ботанічному саду і просто захопилась деревами гінкго білоба. Вразила і їх краса, і корисні властивості. Але спантеличило, що на деяких деревах були плоди, і вони мали різкий і дуже неприємний запах. Нам сказали, що це «дівчатка». Хочу навесні й собі придбати гінкго, підкажіть, як вибрати «хлопчика»?

Тамара ЖИРНОВА. Сумська обл.

Гінкго білоба — рослина дводомна, а отже, плодоносять тільки жіночі дерева. Давати плоди дерево вперше починає у віці 25—30 років. Та й то лише за умов, якщо поруч ростиме кілька рослин різної статі. До цього віку візуально відрізнити «дівчаток» і «хлопчиків» фактично неможливо. Хоча досвідчені садівники стверджують, що в жіночих рослин крона більш розлога, а у чоловічих пірамідальна.

При висадці гінкго білоба варто враховувати, що це надзвичайно потужні рослини, які можуть виростати до 10 м і більше у висоту. Окрім того, мають дуже розвинену кореневу систему. Отже, висаджувати їх поблизу будівель небажано.

Тож навряд чи поодинока рослина заплодоносить у вашому приватному господарстві. Інша річ — ботсади, де дерева висаджені групами і їм багато років. До речі, з насіння гінкго можна легко виростити молоде дерево!