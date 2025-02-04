Споживачі, які використовують електроопалювальні установки у своїх помешканнях, негазифікованих будинках, відтепер платитимуть повний тариф лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт у 2 тисячі кВт-год. За решту спожитої електроенергії вони сплачуватимуть за тарифом 2,64 грн. Відповідне рішення ухвалив Кабмін, повідомляє Урядовий портал.

Як відомо, на час нинішнього опалювального сезону держава забезпечила незмінність тарифу на електроенергію для населення на рівні 4,32 грн за кВт-год.

Попередня редакція нормативного акту передбачала тариф 2,64 грн/кВт-год. у разі споживання до 2000 кВт-год. у період із 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року. Якщо споживання перевищувало 2000 кВт-год. на місяць, то тариф 4,32 грн/кВт-год. застосовували за весь обсяг споживання, включаючи спожиті перші 2000 кВт-год. Проте багато людей споживають більше цього ліміту й змушені були платити за повним тарифом. Аби це виправити, і було ухвалено постанову про диференціацію пільгового тарифу.