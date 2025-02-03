23 торговельні назви комбінованих препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань вже в програмі «Доступні ліки», інформує НСЗУ та роз’яснює, що таке комбіновані препарати.

Це ліки, які містять у складі дві або більше активних речовин і дозволяють краще контролювати артеріальний тиск, серцевий ритм та запобігати ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Комплексна дія сприяє зниженню ризику інфарктів, інсультів та інших ускладнень.

У програму увійшли три комбінації міжнародних непатентованих назв препаратів:

Лізиноприл + Гідрохлортіазид (Lisinopril + Hydrochlorothiazide);

Телмісартан + Амлодипін (Telmisartan + Amlodipine);

Телмісартан + Гідрохлортіазид (Telmisartan + Hydrochlorothiazide).

Усього в додатковому переліку лікарських засобів 23 торговельні назви препаратів, які підлягають реімбурсації.

Як отримати комбіновані препарати безоплатно або з невеликою доплатою

Зверніться до свого сімейного лікаря, з яким укладена декларація.

Лікар призначить вам необхідний препарат і випише електронний рецепт.

Отримати ліки можна в аптеках, які уклали договір з Національною службою здоров’я України.

Аптеки, які беруть участь у програмі реімбурсації, можна впізнати візуально: вони мають на дверях наліпку «Тут є «Доступні ліки».

Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна:

через дашборд на сайті НСЗУ: https://edata.ehealth.gov.ua/e-data/dashboard/pharmacy-map

(у меню зліва оберіть ваш населений пункт і потрібний напрям програми реімбурсації);

(у меню зліва оберіть ваш населений пункт і потрібний напрям програми реімбурсації); через чат-бот «Спитай Гриця» https://t.me/SpytaiGrytsia_bot;

зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Аптекар запропонує наявні препарати з діючими речовинами, вказаними в рецепті, які входять у програму «Доступні ліки». Оберіть із запропонованих назв ліків препарат із доплатою або без.