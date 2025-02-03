Із 1 грудня 2024 року Уряд ухвалив постанову №1544 «Деякі питання надання державної підтримки внутрішньо переміщеним особам», якою вніс зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, нагадують у ПФУ.

Із січня 2025 року виплату компенсації за тимчасове безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб здійснює Пенсійний фонд України за списками отримувачів, наданими Міністерством розвитку громад і територій України.

Починаючи з 1 березня 2025 року, розгляд заяв і прийняття рішень про призначення компенсації витрат забезпечать органи ПФУ.

Особам, які мали право на отримання компенсації витрат раніше і включені до списків, переданих до ПФУ, виплата компенсації продовжується без додаткового звернення.

Довідково. Компенсацію витрат надають фізичним особам — громадянам України, які є власниками житла і безоплатно тимчасово надають житло для ВПО.

Сума компенсації становить 450 грн за кожну внутрішньо переміщену особу, котра проживає в житловому приміщенні.