Це дуже поживна і смачна вегетаріанська намазка на скибочку чорного хліба.

200 г квасолі

1 велика цибулина

50 г волоських горіхів

2 великі головки часнику

сік половини лимона

олія

сіль

чорний мелений перець

Квасолю залити водою на ніч. Далі відварити до готовності. Вона має добре розваритися, щоб легко було перетерти на паштет. Квасолю процідити, дати охолонути. Рідину злити в окрему ємність — вона ще може знадобитися.

Горіхи підсмажити на сухій сковороді. Дати охолонути та дрібно порубати.

Духовку розігріти до 180 градусів. У часнику зрізати верхівки, трішки посолити й полити кожну головку столовою ложкою олії. Загорнути у фольгу. Поставити в духовку. Запікати 15–20 хв. до м’якості. Дістати з духовки, розгорнути й остудити.

Цибулину нарізати дрібними кубиками, обсмажити в олії до золотавості, дати охолонути.

В чашу блендеру помістити квасолю, цибулю з олією, вичавити часник із лушпиння. Подрібнити на однорідну масу. Можна також двічі прокрутити на м’ясорубці. Додати горіхи, посолити, поперчити, влити сік лимона. За необхідності додати трохи рідини від вареної квасолі, доводячи паштет до потрібної консистенції.