Замовила в інтернеті кілька невкорінених живців восковика. Надіслали коротесенькі пагінці, що й укорінити важко. Коштували недешево, тож нехай це залишиться на совісті продавця. А мені треба зробити так, щоб живці таки вкорінились і прижились. Підкажіть правильну технологію. У воді вкорінюються не завжди.

Наталя КИРІЄНКО. Київська обл.

ПРАВИЛЬНО ОБИРАЄМО ЧАС

Дуже важливо вибрати правильний час для укорінення. Взимку рослини перебувають у стані спокою. Та й сонечка їм замало. А от весна — найсприятливіша пора. Живець для укорінення повинен мати 3–4 вузли. На жаль, дійсно, недобросовісні продавці іноді висилають живець із одним вузлом, бо їхня мета — нарізати з маточних рослин якомога більше одиниць і заробити грошей. Тож при замовленні обов’язково уточнюйте всі нюанси й перевіряйте товар ще на пошті. Ніколи не сплачуйте заздалегідь, максимум — невелика передоплата.

Розміщують живці в добре освітленому місці, але не під прямими сонячними променями. На них не повинно бути квітів або бутонів.

У ВОДІ ЧИ В ЗЕМЛІ?

Загалом, це не має особливого значення — обирайте більш зручний для вас спосіб. У когось живці краще вкорінюються у воді. Хтось віддає перевагу землі, бо тоді вкорінені живці не потрібно буде висаджувати. Живці та листочки, які вкорінюєте в землі, дуже важливо не заливати водою, а поливати помірно. Ґрунтосуміш має містити велику кількість піску. А якщо вкорінюєте у воді, то стаканчик бажано обрати темного кольору, бо корені краще формуються в темряві. Прозорий можна обгорнути фольгою.

ПОТРІБНА ВИСОКА ВОЛОГІСТЬ

Живці та листочки краще вкорінювати у мінітепличках, де створюється сприятливий для рослин вологий мікроклімат. Достатньо просто помістити стаканчик із живцем у прозорий поліетиленовий пакет і зав’язати. Пакет раз на день розв’язують для провітрювання. А ось що радить досвідчена фіалкарка Марина Кравцова з Києва. Висадіть у стаканчик живець або листочок і помістіть у невеличкий поліетиленовий пакетик із зіп-застібкою. Не закривайте! Такі пакети зручні тим, що мають міцні стінки, які добре тримають форму. Таким чином всередині формується сприятливий мікроклімат і водночас постійно потрапляє повітря. Мінітепличкою може бути і пластикова пляшка з обрізаним дном.

НЮАНСИ

При укоріненні ліан (до яких належить і згаданий у листі восковик, або хойя) корінці можуть утворюватись по всій довжині живця. Тому листя з його нижньої частини видаляють. Зрізи живців чи листочків мають бути ідеально гладенькі. Тож роблять їх гострим ножем або лезом. Краще — навскоси. Живці деяких рослин, як-от пеларгоній, повинні кілька годин полежати на столі, аби зріз підсох. А сукулентів — навіть пару діб. Лише після цього їх укорінюють. А от живці фікусів можуть виділяти зі зрізу молочний сік. Їх перед укоріненням на декілька годин ставлять у теплу воду. А після укорінюють. Скористайтесь готовим укорінювачем, що містить гормони росту. Є чимало порад щодо приготування стимуляторів укорінення в домашніх умовах — сік алое, вербова вода тощо. З власного досвіду зазначу, що краще не витрачати даремно час, а купити готовий Кореневин, що коштує близько 15 грн за пакетик, якого вистачає аж на відро води. Та й діє значно ефективніше.

До речі, зараз сезон розсади. І дуже корисно час від часу поливати її (згідно з інструкцією) розчином такого препарату.

Воду, в якій укорінюються живці, не міняють, а лише доливають у міру випаровування. Аби нижні кінчики живців не загнивали, у воду корисно додати таблетку активованого вугілля. Ще один важливий нюанс: живці з крупним листям випаровують багато вологи, тож їх потрібно обрізати наполовину. Але м’ясисте листя не обрізують. Не чекайте, доки корені виростуть великі. Так рослині, по-перше, важче буде адаптуватись у ґрунті. А по-друге, при посадці вони можуть обламатись. Не висаджуйте живці одразу у великі горщики! Ємність має бути лише трохи більшою за об’єм коренів.

Катерина ОКУНЬ.