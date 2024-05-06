Як відомо, батьки трьох чи більше дітей мають право на відстрочку від військової служби. Однак, згідно з новим законом про мобілізацію, невдовзі за несплату аліментів понад три місяці хоча б за одну дитину боржників буде позбавлено цього права, застерігають у Мін’юсті, водночас наголошуючи, що мобілізація для такої категорії осіб ні в якому разі не має бути покаранням.

Тим паче є категорія батьків, які хотіли б сплачувати аліменти, але не мають роботи. Враховуючи достатньо високі зарплати в ЗСУ, це буде якраз механізм і можливість достатньо швидко погаcити борги, після чого право на відстрочку буде повернуто.

Мін’юст уже обмінюється інформацією з Державною міграційною службою України, виконавці отримують дані з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання фізичної особи-боржника. Тобто адреси таких осіб відомі. А самі виконавці можуть формувати платіжні інструкції на списання боргів в електронній формі й кількома кліками направляти клієнт-банкам боржника.

Після того, як новий закон про мобілізацію набере чинності, тобто 18 травня 2024 року, військовозобов’язані батьки трьох чи більше дітей мають з’явитися до ТЦК протягом 60 днів.

Такі громадяни (не лише чоловіки, а й жінки з фармацевтичною чи медичною освітою) повинні довести право на відстрочку. І не лише факт батьківства трьох або більше неповнолітніх дітей. А й відсутність заборгованості, якщо мусять сплачувати аліменти.

ТЦК подаватимуть запити в Державний реєстр боржників і виконавчих проваджень. Реєстр відправлятиме у відповідь довідки за зразком довідки про несудимість.

Далі ТЦК ухвалюватиме рішення щодо наявності або відсутності права на відстрочку.

Довідково. У законодавстві немає жодних обмежень на стягнення аліментів з військовослужбовців. А ще 16 лютого 2022 року Уряд ухвалив постанову №122 «Про внесення змін до постанови Кабміну від 26 лютого 1993 р. №146», якою уточнив, що стягнення аліментів з військовослужбовців «провадиться з усіх видів грошового забезпечення, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру».

Стягувач може письмово звернутися до виконавця із заявою, де вказати про те, що боржник мобілізований на військову службу, і зазначити номер частини, якщо він відомий. Якщо виконавець не знає адреси військової частини боржника, він повинен надіслати документи щодо стягнення аліментів до Міноборони України. Після чого ці документи будуть передані до бухгалтерії військової частини, надалі аліменти виплачуватимуть із доходів боржника.