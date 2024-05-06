Травень–червень, а також вересень–жовтень — пік сезону активності кліщів, укуси яких можуть спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям людини. У МОЗ розповідають, як знизити ризик укусу кліща та що робити, коли це все ж таки сталося.

ЗАХИЩАЙТЕСЯ

* Утримайтеся від прогулянок лісом. Пам’ятайте передусім про мінну небезпеку.

* Якщо плануєте променад у місці, де росте трава, подбайте про безпечний одяг: світлий із довгими рукавами та штанинами. Бажано також знехтувати стилем і заправити штани у шкарпетки.

* На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте у траву обабіч.

* Оберіть і застосовуйте репеленти — засоби, що відлякують комах. Обов’язково дотримуйтеся інструкції з використання та періодично поновлюйте захист. Репеленти, ефективні проти кліщів, мають містити хоча б одну з цих речовин:

DEET (ДЕТА),

пікарідін (KBR 3023),

IR3535,

OLE (ефірна олія лимонного евкаліпта),

PMD (параментан-діол),

2-undecanone,

перметрін.

* Кожні дві години оглядайте себе та своїх близьких.

Більш ретельний огляд під хорошим освітленням слід провести й після повернення додому.

Почніть огляд знизу, від ступень, і поступово підіймайтеся вгору:

лінія шкарпеток, підколінна впадина, нижня лінія спідньої білизни (пах), верхня лінія, живіт, нижня лінія бюстгальтера, верхня лінія бюстгальтера, комір сорочки, лінія волосяного покриву на голові, вуха, волосся та шкіра голови.

* Прийміть душ.

* Одяг, у якому були на прогулянці, ретельно почистьте та виперіть. Те саме зробіть із речами, якими користувалися, наприклад, ковдрами. Просте витрушування не допоможе позбутися кліща.

ЩО РОБИТИ ПІСЛЯ УКУСУ