Травень–червень, а також вересень–жовтень — пік сезону активності кліщів, укуси яких можуть спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям людини. У МОЗ розповідають, як знизити ризик укусу кліща та що робити, коли це все ж таки сталося.
ЗАХИЩАЙТЕСЯ
* Утримайтеся від прогулянок лісом. Пам’ятайте передусім про мінну небезпеку.
* Якщо плануєте променад у місці, де росте трава, подбайте про безпечний одяг: світлий із довгими рукавами та штанинами. Бажано також знехтувати стилем і заправити штани у шкарпетки.
* На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте у траву обабіч.
* Оберіть і застосовуйте репеленти — засоби, що відлякують комах. Обов’язково дотримуйтеся інструкції з використання та періодично поновлюйте захист. Репеленти, ефективні проти кліщів, мають містити хоча б одну з цих речовин:
- DEET (ДЕТА),
- пікарідін (KBR 3023),
- IR3535,
- OLE (ефірна олія лимонного евкаліпта),
- PMD (параментан-діол),
- 2-undecanone,
- перметрін.
* Кожні дві години оглядайте себе та своїх близьких.
Більш ретельний огляд під хорошим освітленням слід провести й після повернення додому.
Почніть огляд знизу, від ступень, і поступово підіймайтеся вгору:
лінія шкарпеток, підколінна впадина, нижня лінія спідньої білизни (пах), верхня лінія, живіт, нижня лінія бюстгальтера, верхня лінія бюстгальтера, комір сорочки, лінія волосяного покриву на голові, вуха, волосся та шкіра голови.
* Прийміть душ.
* Одяг, у якому були на прогулянці, ретельно почистьте та виперіть. Те саме зробіть із речами, якими користувалися, наприклад, ковдрами. Просте витрушування не допоможе позбутися кліща.
ЩО РОБИТИ ПІСЛЯ УКУСУ
- Коли ж це сталося, не заливайте кліща спиртом, олією та іншими речовинами. Його потрібно якомога швидше витягнути.
- Зверніться у травмпункт. Якщо поблизу немає лікаря — зробіть це самостійно. Спеціальний пінцет продається в аптеках чи відділах зоотоварів.
- Після видалення місце укусу потрібно обробити антисептиком, а руки вимити з милом.
- Якщо кліщ пробув на тілі понад 36 год. — зверніться до медиків, щоб здійснити постконтактну профілактику хвороби Лайма. Для цього знадобиться антибіотик, що призначає тільки лікар.
- Здавати кліщів на аналіз не потрібно.
- Спостерігайте за своїм станом ще кілька тижнів: якщо підвищиться температура чи з’являться почервоніння на шкірі — негайно зверніться до лікаря.
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