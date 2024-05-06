Спробуйте, коли мине тиждень після посадки, розпушувати поверхню ґрунту граблями. Це завадить проростанню бур’янів і поліпшить повітропроникність ґрунту, що особливо актуально для суглинку та глинистих ґрунтів. Необхідна рослинам волога теж збережеться.

Дуже важливим заходом є підгортання. Головне, не запізнитися з першим підгортанням. Це коли над горбиком, який нагребете навколо рослини, залишиться верхівка заввишки 5 см. Друге підгортання потрібно провести приблизно через пів місяця після першого, можна трохи раніше, тобто днів через 10. Під час бутонізації деякі городники підгортають втретє. Пізніше цей прийом проводити не можна, оскільки коріння розростається і його легко пошкодити.

Найкраще підгортати після дощу та в теплий сонячний день. Тоді картопля не дуже ламка, а бур’яни гірше приживаються, просто в’януть. Ґрунт у міжряддях теж розпушують на глибину 5–7 см.

Буває, що рослини картоплі жирують, тобто стебла товсті, листя темно-зелене, кущі вже починають схилятися, а квіток немає. Це означає, що їх перегодували азотом. Щоб виправити ситуацію, потрібно внести під рослини золу — не менше склянки на кв.м, або фосфорно-калійні добрива, а потім кущі злегка підгорнути.

Поширена думка, що картопля не потребує поливу, але це не так. Правда в тому, що води їй потрібно значно менше, ніж іншим водолюбним овочам, але якщо є можливість, то все ж таки поливати картоплю потрібно. Вперше це роблять, коли кущики виростуть заввишки 15 см, потім — під час бутонізації, і втретє — коли зацвітуть. Після цвітіння картоплю поливати вже не потрібно.

Аби шкірка в бульб була міцною, що важливо для зберігання взимку, потрібно за тиждень до збирання скосити бадилля. Але після того не баріться зі збиранням урожаю, інакше бульби можуть захворіти або їх зіпсують шкідники.

Щоб у ґрунті не накопичувалися хвороби та шкідники, потрібно після збирання картоплі висіяти сидерати.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.