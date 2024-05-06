Тут нічого запікати не треба — достатньо сковорідки. А ще — вчорашніх макаронів, яєць і невеликого шматочка сиру. Завдяки додаванню макаронів омлет виходить дуже ситним, пишним і добре тримає форму.

300 г відварених макаронів

5 яєць

100 г тертого сиру

сіль

чорний мелений перець

0,5 чайної ложки сухого часнику

суміш вершкового масла та олії

2 середні помідори

Яйця трохи збити віночком із сіллю, перцем і часником. Перемішати яйця та макарони, щоб повністю покрилися яєчною сумішшю. У сковорідці розігріти суміш масла та олії. Викласти омлетну масу. Смажити під кришкою на невеликому вогні, доки суміш схопиться. За допомогою пласкої кришки перевернути омлет на інший бік. Викласти кружальця помідорів, присипати сиром. Смажити під кришкою до розплавлення сиру.