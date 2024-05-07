Право на звільнення згідно з новим законом про мобілізацію мають особи з інвалідністю будь-якої групи. Це також можливо як для мобілізованих, так і для контрактників, роз’яснюють у правозахисному центрі для військових «Принцип».

При цьому на таку можливість не впливає ні те, скільки часу людина служила, ні коли їй було встановлено групу інвалідності.

Для звільнення треба буде подати рапорт і додати до нього довідку до акта огляду МСЕК.

Важливо! Навіть якщо в довідки до акта огляду МСЕК закінчився термін дії, зараз йти на перекомісію не обовʼязково. Адже під час воєнного стану така довідка діє в будь-якому разі.

Юристи «Принципу» також радять додавати до рапорту про звільнення посвідчення особи з інвалідністю. Якщо військовослужбовець його ще не має, треба звернутися до структурного підрозділу Пенсійного фонду.

Слід звернути увагу, що після звільнення варто оформити відстрочку в ТЦК та СП як особи з інвалідністю. Це потрібно для того, щоб не бути призваним на службу повторно. Відстрочку надають на період дії групи або на 6 місяців, після яких її треба оновити.