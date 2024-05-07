Читаєте новини в Telegram? Більшість популярних каналів там анонімні, і є великий ризик натрапити на неправду, вміло сховану серед правдивих новин. А ще росіяни масово підробляють популярні чат-боти в Telegram. Для чого і як захистити себе — читайте в матеріалі Dovidka.info від Центру стратегічних комунікацій.

Особливо небезпечні анонімні канали, що повідомляють новини. Їхні автори можуть легко видалити або відредагувати повідомлення в той час, коли ви вже поширили його. Модерація (перевірка адміністраторами) в Telegram відсутня: шанс натрапити на дезінформацію високий.

ЩОБ БЕЗПЕЧНО ЧИТАТИ НОВИНИ в TELEGRAM:

1. Не сприймайте за правду все, що читаєте. Дайте відповідь на кілька запитань.

* Яке джерело поширило цю інформацію? Погано, якщо джерела немає або це чутки. Надійно, якщо це офіційне джерело — ДСНС, ЗСУ, Президент, Уряд.

* Наскільки новина для вас зрозуміла? Має бути чітко вказано, хто, що, де й коли зробив.

* Чи фото й відео, що супроводжують її, не фейкові? Новина має бути підтверджена фото чи відео, де добре зрозуміло, що саме зображено.

2. Звіряйте всю інформацію: що про це пишуть офіційні джерела та медіа з перевіреною репутацією і чи пишуть узагалі. Орієнтуйтеся на повідомлення державних установ — на сторінках їхніх сайтів чи соцмереж, ЗМІ з доброю репутацією: Суспільне, Укрінформ, Громадське, Українська правда, Радіо Свобода.

3. Ретельно дослідіть тему. Яскравий приклад маніпуляції — висвітлення каналом важливих законопроєктів у Верховній Раді. Ще на етапі реєстрації генеруються новини із заголовками, подібними до «Українців чекає шокуюча зміна! Деталі скандального законопроєкту про…» Це роблять для привернення уваги підписників. Однак до ухвали законопроєкт проходить довгий шлях розгляду в комітетах, змін і допрацювань. Тож радимо уважно стежити за статусом законопроєкту, що вас зацікавив, на сайті Верховної Ради.

4. Зробіть паузу, перш ніж відреагувати на новину. Чи не маніпулюють вашими емоціями за допомогою слів: «жахливо», «зараз буде страшно», «шок-контент».

5. Зробіть ревізію своїх підписок. Відпишіться від анонімних каналів — залиште тільки офіційні.

Ще одна небезпека в Telegram — фейкові чат-боти. Майже всі державні та волонтерські установи мають чат-боти в Telegram. Однак там легко можна створити копію такого бота зі зловмисною ціллю.

Наприклад, важливий для захисту країни чат-бот «єВорог» має щонайменше 7 двійників. А чат-бот «Укрзалізниці» для купівлі квитків має 5 копій. І поки одні блокують, з’являються інші.

Візуально відрізнити справжній чат-бот від підробки майже неможливо. Але якщо подивитись уважніше, в його назві можуть бути зайва літера, символ або котрийсь із символів відсутній.

Наприклад:

https://t.me/evorog_bot — такий вигляд має посилання на справжній бот «єВорог». А такий — https://t.me/evorog_robot — посилання на бот-підробку «єВорог».

Фейкові чат-боти збирають вашу персональну інформацію, щоб використовувати для шахрайських дій, або отримують стратегічну інформацію.

Деякі з безпечних чат-ботів у Telegram мають блакитну позначку верифікації. Але поки що не всі. Розпізнати, чи не фейковий чат-бот, яким ви користуєтеся, можна за допомогою інструмента «Ботчекер» на сайті Dovidka.info. Це база перевірених українських чат-ботів. Вона допоможе визначити, чи справжній чат-бот.

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