У мене проблема: варто вийти на вулицю, і з очей починають литися сльози. Через пару годин перебування на свіжому повітрі, особливо в холодну й вітряну погоду, носовичок уже весь мокрий. З чим це може бути пов’язане, й що порадить лікар?

Михайло Олександрович, 78 років. м. Миколаїв.

На запитання читача відповідає офтальмолог вищої категорії Олена ПАРАМОНЧИК.

— У холодну та вітряну погоду багато людей скаржаться на те, що в них на вулиці сльозяться очі. Якщо це явище разове й не завдає особливого дискомфорту — це природна реакція організму на погодні умови та варіант норми. Якщо ж сльози течуть постійно, потрібно шукати причину.

Найбільш поширені причини сльозотечі: холодовий кон’юнктивіт (у народі — алергія на холод), який також супроводжується почервонінням очей, різзю та свербінням; або ж реакція очей на яскраве сонячне світло, посилене відбиттям від снігу та льоду (від цього більше страждають світлоокі люди).

У першому випадку вам допоможе закапування в очі та ніс антигістамінних (протиалергійних) крапель перед виходом на вулицю. А ввечері зробіть для очей 10-хвилинний компрес із теплих свіжозаварених пакетиків чорного чаю (без добавок).

Якщо ж у сльозотечі винне сонце — доведеться навіть узимку носити сонцезахисні окуляри. Вони можуть бути не такими темними, як улітку, а просто злегка затемненими, з сірими, коричневими або синіми скельцями.

Ще однією причиною сльозотечі на вулиці може бути індивідуальна підвищена чутливість рогівки ока до погодних факторів — у цьому випадку також рекомендується носити темні окуляри для захисту від сонця й вітру та перед прогулянкою закапувати в ніс судинозвужувальні краплі для нормалізації носового дихання.

Серед чинників ризику — і вік, оскільки в літніх людей слабшають м’язи повік і слізного мішка, звужується просвіт носослізного каналу. Трохи зміцнити м’язи повік допоможе спеціальна гімнастика, зокрема, кілька разів на день щільно заплющуйте повіки по 10 разів.

Іноді причиною рясної сльозотечі стає нестача в організмі деяких вітамінів і мікроелементів, що також може супроводжуватися світлобоязню, слабкістю, сонливістю. Спричинити такий стан здатне зловживання сіллю, міцною кавою та чаєм, тривалий прийом сечогінних препаратів або снодійного. Щоб відновити баланс вітамінів, їжте курагу, родзинки, горіхи, сир, печінку, квасолю, моркву, квашену капусту, нормалізуйте питний режим (пийте 1,5—2 л чистої води на день).

Зрештою, причиною сльозотечі може стати порушення прохідності носослізного каналу — виявити та усунути його може тільки лікар (офтальмолог або ЛОР), тому раджу за першої можливості все ж таки звернутися за очною консультацією до фахівця.

Також хочу порадити вам, витираючи сльози, промокати повіки рухом від зовнішнього краю до носа і вгору — це мінімально подразнює очі.

Підготувала Ірина КАДЧЕНКО.