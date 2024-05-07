Ніжна вершкова сирна начинка в обіймах шоколадного хрусткого пісочного тіста — це не просто запіканка, а справжній королівський десерт!

Тісто (на форму 25х25 см):

250 г борошна

120 г вершкового масла

100 г цукрової пудри

1 жовток

2 столові ложки сметани

2 столові ложки какао

0,5 чайної ложки розпушувача

Начинка:

1 кг кисломолочного сиру

400 г вершків (30–33%)

200 г цукру

5 яєць

60 г кокосової стружки

30 г крохмалю

ТІСТО. Борошно, цукрову пудру, какао, розпушувач покласти в комбайн, додати холодне вершкове масло, нарізане кубиками. Подрібнити в комбайні на крихту. Можна перетерти борошно з маслом руками. Додати жовток і сметану, ще раз увімкнути режим подрібнення. Зліпити тісто в кулю. Пісочне тісто довго вимішувати не потрібно. Розділити його навпіл і покласти в холодильник на 1 год.

НАЧИНКА. Для неї продукти мають бути кімнатної температури — так вони краще об’єднаються. Сир і вершки викласти в ємність, розтерти разом занурювальним блендером на однорідну кремоподібну масу. Додати яйця, цукор, крохмаль, ще раз добре збити разом блендером. У готовій масі не має бути крупинок сиру! Додати кокосову стружку, перемішати лопаткою. Якщо не хочете додавати кокосову стружку, то просто виключіть її зі списку.

ФОРМУВАННЯ. Натерти одну половину тіста на великій тертушці, викласти у форму, трохи притиснути. Розподілити поверх сирну начинку. Натерти другу половину тіста й рівномірно притрусити начинку.

Поставити в розігріту до 160 градусів духовку, випікати приблизно 50–60 хв. Як і будь-якій сирній випічці, перед нарізанням дати повністю охолонути.

На другий день сирник стає більш щільним і дуже смачним.