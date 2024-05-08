У 2024 році вийти на пенсію в 60 років зможуть лише ті українці, які накопичили не менше 31 року страхового стажу (це стосується як чоловіків, так і жінок). Інакше доведеться чекати до 63 чи навіть 65 років.

Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію в 2024 році:

у 60 років — від 31 року стажу;

у 63 роки — від 21 до 31;

у 65 років — від 15 до 21.

Із 1 квітня 2024 року мінімальна заробітна плата становить 8 тис. грн.

Відповідно змінюються й розміри виплат і внесків, які базуються на цій величині. Зокрема, з 1 квітня змінився розмір мінімального страхового внеску, що визначається як 22 відсотки розміру мінімальної заробітної плати.