Як роз’яснюють у пресслужбі Кабміну, чинним законодавством передбачено право на безкоштовне харчування в навчальних закладах для таких категорій дітей:
- діти-сироти;
- позбавлені батьківського піклування;
- діти з особливими освітніми потребами;
- діти з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу від держави та мають нижчий за прожитковий мінімум сукупний дохід;
- діти з сімей загиблих ветеранів війни та загиблих захисників/захисниць;
- діти Героїв України посмертно;
- діти ВПО;
- діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтв, контузій, одержаних під час Революції Гідності або війни з рф;
- діти, котрі мають статус дитини, яка постраждала внаслідок бойових дій;
- учні навчальних закладів, розташованих на територіях радіаційного отруєння; евакуйовані із зони відчуження діти; діти, які мають статус інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Також органи місцевого самоврядування можуть визначити й інші категорії дітей, які мають право безоплатно харчуватися в закладах освіти. Щоб дізнатися про такі пільги, потрібно звернутися до місцевих органів управління освітою. Для батьків, у сім’ях яких троє та більше дітей, розмір плати за харчування зменшується на 50 відсотків, зазначають у Кабміні.
Для того, аби отримати подібну пільгу, батькам необхідно звернутися до керівництва навчального закладу із заявою та надати копії документів, що підтверджують право на безоплатне харчування.
Залишити відповідь