Як роз’яснюють у пресслужбі Кабміну, чинним законодавством передбачено право на безкоштовне харчування в навчальних закладах для таких категорій дітей:

діти-сироти;

позбавлені батьківського піклування;

діти з особливими освітніми потребами;

діти з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу від держави та мають нижчий за прожитковий мінімум сукупний дохід;

діти з сімей загиблих ветеранів війни та загиблих захисників/захисниць;

діти Героїв України посмертно;

діти ВПО;

діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтв, контузій, одержаних під час Революції Гідності або війни з рф;

діти, котрі мають статус дитини, яка постраждала внаслідок бойових дій;

учні навчальних закладів, розташованих на територіях радіаційного отруєння; евакуйовані із зони відчуження діти; діти, які мають статус інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також органи місцевого самоврядування можуть визначити й інші категорії дітей, які мають право безоплатно харчуватися в закладах освіти. Щоб дізнатися про такі пільги, потрібно звернутися до місцевих органів управління освітою. Для батьків, у сім’ях яких троє та більше дітей, розмір плати за харчування зменшується на 50 відсотків, зазначають у Кабміні.

Для того, аби отримати подібну пільгу, батькам необхідно звернутися до керівництва навчального закладу із заявою та надати копії документів, що підтверджують право на безоплатне харчування.