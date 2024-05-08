Днями перебирав картоплю, закладену на зберігання. На жаль, серед неї чимало такої, що має зелені плями, а деякі бульби повністю позеленіли. Чув, що такі краще не споживати. Чи правда це, а чи є способи уникнути небезпеки?

Олексій. Сумщина.

Зелені плями утворюються завдяки появі хлорофілу під дією сонця — внаслідок зберігання в прозорій тарі або потрапляння під прямі сонячні промені. Таке позеленіння свідчить про збільшення в цих картоплинах концентрації соланіну — отруйної речовини, яка виробляється в рослинах родини пасльонових.

Якщо для рослин соланін забезпечує природний захист від шкідників, то при споживанні людиною навіть у невеликих дозах є дуже токсичним і може спричиняти нервові та гастроентерологічні розлади з такими симптомами, як нудота, блювання, пронос, шлункові спазми, головний біль, прискорений пульс, утруднене дихання, розширення зіниць, запаморочення.

Важливо розуміти: при зберіганні на світлі концентрація соланіну зростає в 5 і більше разів, тож для отруєння може бути достатньо навіть невеликої кількості з’їденої картоплі. Найбільш небезпечні частини рослини — саме позеленіле лушпиння і тонкий шар безпосередньо під ним, зелені стебла та листя картоплі.

Пророслі бульби також являють загрозу. Про небезпечну концентрацію соланіну свідчитиме й гіркий смак картоплі, незалежно від кольору шкірки. На жаль, великі дози соланіну, потрапивши в організм людини впродовж кількох днів, можуть призвести до смерті, якій передують судоми та непритомність. І хоч такі трагедії трапляються нечасто, але ризикувати не варто.

Дослідники твердять, що єдиний ефективний спосіб позбутися соланіну — смаження такої почищеної картоплі при 150—170 градусах, яке зруйнує практично всю токсичну речовину. Та краще відмовитися від споживання такої картоплі — й у жодному разі не готувати її дітям!

Якщо ж маєте земельну ділянку, не викидайте «зелене добро»: висадіть його на грядки! І не турбуйтеся: соланін із цих бульб не перейде в майбутній урожай.

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.