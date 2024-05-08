Вони дуже теплолюбні, тож відводять найбільш освітлену ділянку, захищену від холодного вітру. Земля має бути родючою та добре дренованою.

Органіку вносять ще восени (4—5 кг на кв.м). Навесні можна внести комплексні добрива, але за 3—4 тижні до висадки розсади. Зокрема, під перекопування дають по 10—15 г сечовини, 50—60 г суперфосфату та 1—20 г хлористого калію на кв.м.

А найкращими попередниками є часник, цибуля, бобові, огірки, морква. Поганими — всі представники родини пасльонових: помідори, картопля, баклажани, перець. Сюди їх повертають не раніше, ніж через 3 роки. Хорошими сусідами є сидерати, бобові, часник, цибуля, редиска, морква, зелень, зокрема пряні трави. Небажані — картопля та інші пасльонові, а також кукурудза, капуста, фенхель.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.