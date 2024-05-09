Ухвалений Верховною Радою законопроєкт №9453 розв’язує одразу декілька проблемних питань із призначенням пенсій, які виникли в українців через початок повномасштабної російської агресії, зазначають на Урядовому порталі.

Адже після широкомасштабного вторгнення Україна розірвала дипломатичні відносини з країною-агресоркою, були припинені контакти та документообіг між державними установами, Пенсійними фондами. Обмін документами, які засвідчують тривалість трудового стажу та суми заробітку, — неможливий.

Отож українці, котрі переїхали до України з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей, не могли виконати вимогу діючого до сьогодні закону — підтвердити, що не отримують пенсію від рф, і, відповідно, отримати призначення її в Україні.

Крім того, рф і Україна вийшли з Угоди між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення. У зв’язку з цим українці, які частину свого професійного життя працювали в рф, білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, втратили можливість включати періоди такої роботи в свій страховий стаж в Україні. Це своєю чергою призводило до зменшення їхніх пенсійних прав, отже, розмірів пенсії (або взагалі позбавляло право на її призначення).

ІЗ УХВАЛЕННЯМ ЗАКОНОПРОЄКТУ

1. Спрощується механізм відновлення виплати пенсій для кримчан. Скасовано вимогу отримання інформації від ПФ рф.

Відтепер людині, яка переїхала з Криму, достатньо подати заяву, в якій зазначити, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає отримувати її в України. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу (якщо вона є на руках). Жодних підтверджень від ПФ країни-агресорки не потрібно.

2. Для визначення права на пенсію враховуватимуть страховий стаж, отриманий в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення.

Тобто людина після повернення з-за кордону, наприклад, з Італії, матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років. Для цього необхідно буде надати ПФУ документ, що підтверджує роботу за межами України.

Важливо. Для визначення розміру пенсії враховуватимуть лише внески/ЄСВ, сплачені в Україні («пропорційний» принцип нарахування пенсії). Тобто він залежатиме від кількості сплачених в Україні страхових внесків (чим більший розмір внесків, тим більша пенсія) та стажу роботи, який людина напрацювала до 1 січня 2024 року, а час виходу на пенсію враховуватиме роботу як в Україні, так і за кордоном.

3. Дострахового стажу при призначенні пенсії в Україні не зараховуватимуть роботу на країну-агресорку після 2014 року.

Закон передбачає НЕ зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби в силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресорки на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади.