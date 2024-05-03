Паштет із кисломолочного сиру — оригінальна корисна закуска, яку можна намастити на грінки. Хліб краще взяти чорний і підсушити до хрусткої скоринки — тоді молочний смак сиру розкриється краще.

3 варені яйця

1 невеликий свіжий огірок

кілька гілочок зеленої цибулі

250 г кисломолочного сиру

1 середній зубчик часнику

3 столові ложки густої сметани

1 чайна ложка готової гірчиці

сіль

чорний мелений перець

Яйця дрібно натерти. Огірок натерти на великій тертушці, сік трохи віджати. Зелень посікти. Часник вичавити. Сир ретельно розтерти виделкою. Додати огірок, часник, цибулю та яйця. Викласти гірчицю та сметану, перемішати, довівши паштет до бажаної консистенції. Посолити, поперчити за смаком.