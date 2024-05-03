Серед дикорослих рослин символом травня називають і конвалію. Саме в цьому місяці вона найчастіше починає квітнути. Сезон цвітіння завершується в червні. Заготовляють її якраз під час цвітіння, а корінці — після того, як конвалія відцвіла.

Рослину використовують насамперед для лікування серцевих недуг. Тому народні цілителі й нарекли її «квіткою серця». Утім, рослина помічна і при інших захворюваннях.

Аби популяція конвалії не зменшувалася у природі (рослина занесена до Червоної книги України), травознаї часто вирощують її на присадибних ділянках, клумбах.

СЕРЦЕВІ НЕВРОЗИ

Настоянку конвалії (квітів і кореневища) готують на 70-відсотковому спирті у співвідношенні 1:10. Пити по 15–20 крапель на ст.л. води 2–3 рази на день.

ДЛЯ ЗАСПОКОЄННЯ

Столову ложку подрібненого кореневища залити 200 мл окропу. Кип’ятити на малому вогні 3–4 хв. Настояти 1 год. під кришкою. Процідити. Пити по 50 мл 4 рази на день за 20 хв. до їди. Вживати тільки тоді, коли потерпаєте від безсоння або перенесли негативний емоційний стрес.

50 г квіточок конвалії залити 0,5 л горілки. Посуд щільно закрити. Настояти 21 день у темному теплому місці. Процідити. Пити по ч.л. тричі на день за 20 хв. до їди. Не зловживати!

Таку настоянку приймають тільки під час збудження нервової системи.

ПОКРАЩЕННЯ СНУ

Використовують конвалію в суміші з іншими рослинами. Взяти в однаковій кількості квіточки конвалії, цвіт глоду, листя кропиви собачої, шишки хмелю. Столову ложку засушеного подрібненого збору залити 200 мл окропу. Настояти 1 год. під кришкою. Процідити. Випити на ніч перед сном 50 мл. Не більше!

ЗМАЩУВАННЯ ГНІЙНИХ РАН, ПОРІЗІВ

Скляну банку заповнити свіжими квіточками конвалії (сировина має бути утрамбованою) і залити по вінця соняшниковою олією. Посуд щільно закрити. Настояти 21 день у темному теплому місці. Не проціджувати. Змащувати гнійні рани, порізи 3–4 рази на день. Перед кожною процедурою промивати їх теплою водою з господарським милом.

Горілчану настоянку квітів і кореневищ конвалії у вигляді компресів прикладають до гнійних ран, порізів, що пришвидшує загоєння. Кількість і тривалість процедур протягом дня встановлюють індивідуально.

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Свіже листя конвалії розтирають, щоб проступив сік, і прикладають до хворих суглобів при їх запаленні.

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При запамороченні жують, але не ковтають свіже листя.

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Застереження! Препарати, настоянки, чаї, відвари з конвалії не слід вживати при ендокардиті, міокардії, значному кардіосклерозі.

Тарас ЛЕХМАН.