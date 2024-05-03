18 травня цього року набере чинності прийнятий Верховною Радою та підписаний Президентом новий закон про мобілізацію. Він, зокрема, передбачає й оновлену процедуру вручення повісток, яка стане більш чіткою та прозорою.

Зокрема:

зафіксовано право громадянина вимагати від працівників ТЦК та СП назвати свої імена й продемонструвати документи;

процес перевірки документів і вручення повістки обов’язково має фіксуватися на фото- та відео (ця норма вступає в дію через 3 місяці після підписання закону, адже потрібно забезпечити представників ТЦК та СП відповідним обладнанням);

процес перевірки документів і вручення повістки обов’язково має фіксуватися на фото- та відео (ця норма вступає в дію через 3 місяці після підписання закону, адже потрібно забезпечити представників ТЦК та СП відповідним обладнанням); затверджено перелік інформації, яка має бути зазначена в повістці, й кожен військовозобов’язаний знатиме, що це саме його повістка;

у повістці обов’язково має бути вказано мету виклику, місце, день і час, коли військовозобов’язаний повинен з’явитися до ТЦК.

За 60 днів після прийняття закону всі військовозобов’язані мають з’явитися до ТЦК та СП й уточнити свій статус. Це можна буде зробити і в ЦНАП та в електронному кабінеті військовозобов’язаного — державному сервісі, що має бути невдовзі запущений. Поважною причиною не з’явитися вчасно до ТЦК та СП може бути лише стихійне лихо чи смерть близького родича.

Якщо військовозобов’язаний не уточнить свій статус, то, як і у випадку неявки за повісткою, його вважатимуть ухилянтом, і керівник ТЦК та СП звертатиметься до поліції з вимогою доставити цю людину. Якщо й це не вдається — через 5 днів їй направляють лист із ще однією вимогою. А якщо і він буде проігнорований — ТЦК та СП звертається до суду з вимогою накласти на людину штрафні санкції: тимчасове обмеження права керувати автомобілем (крім осіб з інвалідністю та тих, для яких авто є єдиним джерелом професійного заробітку).

Участь в оповіщенні військовозобов’язаних під час мобілізації разом із ТЦК та СП братимуть поліція, місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій.

Вручити повістку можуть і представник місцевого органу самоврядування, керівник підприємства чи організації, де працює чоловік призовного віку, або ж управителі багатоквартирних будинків. Закон чітко регулює, що повістка має бути вручена особисто після встановлення особистих даних військовозобов’язаного.

Новий закон передбачає, що деталі вручення повісток має регулювати Кабмін.

Усі громадяни, котрі перебувають на військовому обліку, зобов’язані завжди мати із собою відповідні документи — військовий квиток чи посвідчення військовозобов’язаного — й пред’являти їх на вимогу поліцейського, представника ТЦК та СП або працівника Державної прикордонної служби.