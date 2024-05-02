Дивовижний на вигляд і смак салат створить кулінарну інтригу за обіднім святковим столом. Поєднання соусу з хрону, солодкої кукурудзи, зеленого горошку та тертого сиру здатне здивувати гостей, повірте.

Салат викладатимемо шарами, тож для його приготування знадобиться скляна прозора салатниця середнього розміру. Пармезан можна замінити іншим сиром твердих сортів або бринзою.

7 варених яєць

невеликий пучечок салату

140 г консервованої кукурудзи

140 г консервованого горошку

60 г тертого пармезану

зелена цибуля

Соус:

100 г майонезу

100 сметани

40 г тертого пармезану

1–2 чайні ложки тертого хрону

сіль

чорний мелений перець

Яйця нарізати великими шматочками. Нарізати салат. Для соусу змішати майонез, сметану, пармезан і хрін. Приправити сіллю та перцем. Соус має бути достатньо солоним, щоб у поєднанні з яйцями він утворював цілісну страву.

Викласти у салатник шарами: половину яєць, салат, кукурудзу, трохи полити соусом, далі — горошок, половину яєць, пармезан. Полити соусом, перед подачею притрусити подрібненою цибулею.