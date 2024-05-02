Кожній рослині до вподоби певний ґрунт, і пряні трави — не виняток. То які «приправи» добре ростимуть на вашій ділянці?

ЧОРНОЗЕМ І ТОРФ

Обидва типи ґрунту вважають родючими. Однак торф’янистий потребує регулярного вапнування і частого розпушування, щоб після поливу та дощу вода не застоювалася біля коріння.

На таких ґрунтах добре ростимуть практично всі пряні трави: петрушка, кріп, базилік, розмарин, кінза (коріандр), селера, чебрець, материнка, кмин, рукола, любисток, м’ята.

СУГЛИНИСТИЙ

Чим більше глини містить ґрунт, тим він важчий, тож пряні трави ростимуть гірше. У легкому та середньому суглинистому ґрунті добре почуваються петрушка, кріп, базилік, коріандр, розмарин, чебрець.

А ось селера навіть на легкому суглинку без додаткових зусиль навряд чи порадує багатим урожаєм. Їй потрібна родюча земля. Тому перед посівом можна внести трішки перегною.

ГЛИНИСТИЙ

У такому ґрунті дуже багато глини та зовсім мало піску. Він погано пропускає вологу. Та є рослини, які чудово пристосувалися і до такої землі. Це чебрець і материнка.

ПІЩАНИЙ

Попри те, що піщаний ґрунт вважають найбіднішим і неродючим, є багато трав, які зможуть у ньому прижитися: материнка, гісоп, лаванда, естрагон, розмарин та інші види середземноморських пряних трав.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.