Перепічка нашвидкуруч, якою можна нагодувати гостей. Соковитий верх і хрумкий низ — дуже смачно, до того ж без приготування тіста.

1 батон

200 г шинки (ковбаси)

2 середні помідори

100 г твердого сиру

невеликий пучечок зелені

3 столові ложки майонезу

1 зубчик часнику

Помідори та шинку нарізати дрібними кубиками. Шинку можна замінити на ковбасу — копчену чи варену. Зелень посікти. Сир крупно натерти. У миску викласти шинку, помідори, зелень і сир. Додати майонез і вичавлений часник. Усе ретельно перемішати. Батон нарізати шматочками по 1 см завтовшки, розподілити начинку. Викласти бутерброди на деко. Випікати в попередньо розігрітій до 200 г духовці 15 хв.