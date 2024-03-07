Коренева селера має тривалий вегетаційний період — 150–200 днів. Тому її вирощують розсадним способом. Насіння проростає дуже повільно, оскільки його оболонка містить велику кількість ефірних олій. Перед сівбою його замочують у блюдці з невеликою кількістю теплої води (20–25 градусів) на 48 год., періодично її міняючи, або пророщують на вологій тканині. Якщо висіяти сухим — проростатиме дуже довго.

Аби вимити ефірні олії, насіння складають у мішечок, зав’язують і занурюють на пів години у воду з температурою 50 градусів. Потім на дві доби — у блюдце з тепленькою водою, яку періодично міняють. Води не повинно бути багато, аби насіння не задихнулось.

Варіанти землесуміші для посіву:

торф, перегній і дернова земля — 3:1:1;

компост, торф і пісок — 2:2:1;

торф, перегній, листова земля — 5:3:1.

Насіння лише злегка присипають землею або не присипають взагалі, оскільки воно дуже дрібне. Після посіву поверхню землі зволожують із пульверизатора. Ящики з насінням вкривають плівкою та розміщують у теплій кімнаті в темному місці. Коли з’являться перші сходи, виставляють на світле підвіконня.

До появи сходів температуру підтримують на рівні 20–25 градусів, після їх появи знижують до 16 градусів. Якщо утримувати розсаду за нижчих температур, селера піде у стрілку, а це негативно позначиться на якості коренеплодів.

У фазі 2–3 листочків сіянці пікірують. При цьому намагаються не зруйнувати грудку землі навколо корінців. До висадки у ґрунт розсаду утримують при 18–20 градусах. Землю систематично розпушують, поливають і підживлюють мінеральними добривами. Так, через 7–10 днів після пікірування розсаду можна підживити розчином Нітроамофоски (ст.л. на 10 л води).

За тиждень до висаджування в ґрунт селеру починають загартовувати.

Строк її вирощування — близько 60 днів. Селерою можна ущільнювати інші культури, обсаджувати доріжки.

Важливо! Чим свіжіше насіння цієї культури — тим краща схожість!

Катерина ОКУНЬ.