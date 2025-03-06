Закуска з яскравим кисло-солодким смаком. Буряк спочатку запікаємо, потім крупно натираємо і заливаємо розсолом від огірків. Доба в холодильнику — і маринований буряк готовий до подачі!
- 4 середні буряки
- склянка розсолу від огірків
- 2 столові ложки лимонного соку
- 2 столові ложки олії
- чорний мелений перець
- сіль
Буряк запекти до готовності у фользі (близько 1 год.), дати охолонути. Натерти на крупній тертушці.
Додати до буряку лимонний сік, розсіл, сіль за смаком. Усе поперчити, можна ще додати дрібку цукру. Ретельно перемішати, рідина має повністю покрити буряк. Викласти в скляну банку. Поставити в холодильник на кілька годин, а краще на ніч — так він стане ще смачнішим! Подавайте буряк як салат на вечерю.
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