Закуска з яскравим кисло-солодким смаком. Буряк спочатку запікаємо, потім крупно натираємо і заливаємо розсолом від огірків. Доба в холодильнику — і маринований буряк готовий до подачі!

4 середні буряки

склянка розсолу від огірків

2 столові ложки лимонного соку

2 столові ложки олії

чорний мелений перець

сіль

Буряк запекти до готовності у фользі (близько 1 год.), дати охолонути. Натерти на крупній тертушці.

Додати до буряку лимонний сік, розсіл, сіль за смаком. Усе поперчити, можна ще додати дрібку цукру. Ретельно перемішати, рідина має повністю покрити буряк. Викласти в скляну банку. Поставити в холодильник на кілька годин, а краще на ніч — так він стане ще смачнішим! Подавайте буряк як салат на вечерю.