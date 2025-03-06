Якщо маєте небагато посадкової бульби або ваша картопля почала вироджуватись, із паростків можна отримати нові рослини. Таким чином отримаєте посадковий матеріал, який, окрім того, буде омолоджений. Це означає, що вирощена картопля буде здорова та міцна. А якщо це ще й цінний сорт, вигода очевидна. Але слід розуміти, що великого врожаю з паростків не отримати. У фаховій літературі можна знайти чимало різноманітних способів отримання насіннєвої картоплі з паростків. Ми ж запитали наших читачів, як це роблять вони.

«Наприкінці зими моя картопелька вже починає проростати. Відбираю крупні здорові бульби. Обламую в них паростки та одразу висаджую у великі пластикові пляшки на невелику глибину. Тримаю при температурі близько 15 градусів і періодично поливаю. Вже незабаром з’являться листочки. Коли потепліє, висаджую рослини на грядку. Звісно, у відкритому ґрунті такі посіви вимагатимуть особливого догляду — їх треба буде регулярно зволожувати та підживлювати, боротись із бур’янами. Адже в паростків немає бульб, із яких вони змогли б взяти поживні речовини», — Владислав ШАПТАЛЕНКО, Київщина.

«Я висаджую бульби цінних сортів в окремі горщики та пророщую. Роблю так тому, що паростки, утворені на світлі, значно міцніші за ті, що проростають у темряві. Картоплини саджу так, щоб чверть бульб залишалась над поверхнею. Горщики ставлю на добре освітленому місці. Незабаром над поверхнею з’являться паростки. Коли сягнуть у висоту 5–7 см, обламую їх та висаджую у ґрунт, заглибивши на три чверті. До речі, одна бульба може дати паростки 2–3 рази. Час від часу поливаю. Коли паростки добре вкореняться, висаджую у відкритий ґрунт», — Валентина КОНЄЄВА, Чернігівщина.

«Мій секрет успішного пророщування паростків у тому, що перед посадкою обробляю їх стимулятором росту — замочую десь на годину. Паростки висаджую в заздалегідь политі борозенки глибиною 5 см одразу у відкритий ґрунт. Роблю це тоді, коли висаджую картоплю. За дбайливого догляду отримую певну кількість нових бульб», — Іван КОРНІЮК, Полтавщина.

Отже, переваги такого способу розмноження:

підходить для швидкого розмноження цінних сортів;

дозволяє оновити сорт;

вимагає значно менше насіннєвого матеріалу.

Недоліки:

кущики потребуватимуть особливо дбайливого своєчасного догляду;

для пророщування потрібно створити особливі умови;

висока трудомісткість методу.

Цікава думка інших читачів, яким був їхній досвід вирощування картоплі з паростків.

Записала Лідія ГЕРАЩЕНКО.