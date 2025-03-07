Мого страхового стажу не вистачить, аби після досягнення пенсійного віку отримувати нормальну пенсію. Не один рік працювала, отримуючи неофіційну зарплату. Син зараз має можливість допомогти мені фінансово, аби сплачувати добровільні страхові внески. Що для цього потрібно?

Ірина Володимирівна. Волинська обл.

Так, у вашому випадку доречно було б подумати про свої майбутні пенсійні виплати. Адже якщо людина має неофіційний дохід, з якого не сплачує страхові внески, до пенсійної системи не спрямовується ЄСВ (єдиний страховий внесок), відповідно, — не нараховується страховий стаж. Це напряму впливає на те, коли людина матиме змогу вийти на пенсію, і на розмір майбутньої пенсії, роз’яснюють у ПФУ.

Насправді ще в березні 2023 року українці отримали можливість сплачувати до Пенсійного фонду добровільні страхові внески. Це легко і зручно, адже НЕ потрібно відвідувати державні установи й укладати паперові договори, все можна зробити, не виходячи з дому, онлайн.

Скориставшись можливістю добровільно сплачувати страхові внески, можна отримувати в майбутньому більші пенсійні виплати. Розмір добровільних внесків ви визначаєте самостійно, виходячи зі своїх фінансових можливостей.

Отже, для того, щоб почати сплачувати за себе добровільні страхові внески, необхідно:

зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ;

авторизуватись на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або ID.GOV.UA

на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» вибрати опцію «Договір на добровільну участь»;

потім вибрати опцію «Бажаю сплачувати внески на себе»; після цього необхідні поля форми заповняться автоматично;

підтвердити дані і дати згоду на їх передачу та обробку, поставивши відповідні позначки;

потім натиснути кнопку «Підписати та сплатити».

У такий спосіб ви зробите перший внесок для забезпечення більшої пенсії в майбутньому.

Сплачувати внески можна і за іншу особу (наприклад, діти за батьків, якщо вони тимчасово не працюють і не хочуть втрачати стаж, особливо, коли до пенсії залишився рік чи два). Тоді замість опції «Бажаю сплачувати внески на себе» необхідно внести дані тієї людини, на користь якої плануєте сплачувати.