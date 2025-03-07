В останні тижні лютого в Україні фіксували збільшення кількості госпіталізацій через ускладнення ГРВІ, грипу та COVID-19. Запобігти інфікуванню на ГРВІ та грип й уникнути ускладнень можуть допомогти профілактичні заходи.

Отож важливо:

часто мити руки — це найперший захист від вірусів;

провітрювати приміщення — адже відомо, що свіже повітря виганяє віруси;

уникати скупчень людей — у такому разі мінімізується небезпека зараження;

носити маску в громадських місцях під час підвищеної захворюваності;

якщо хтось поруч кашляє або чхає — по можливості тримати дистанцію;

їсти більше вітамінів — фрукти та овочі зміцнюють імунітет;

імунітету допоможе і здоровий сон;

важливо вдягайтеся відповідно до погоди — аби уникати перегрівання чи переохолодження, які однаково шкідливі для нашого здоров’я;

за перших симптомів — звертатися до лікаря та залишатися вдома;

захворівши, убезпечте своїх рідних — чхаючи, кашляючи, прикривайтеся носовичком або згином ліктя;

важливо, аби захворювання не переросло у пневмонію — отож треба, щоб лікар вас неодмінно послухав;

вакцинація від грипу та COVID-19 навіть під час епідсезону залишається ефективним способом захисту.

Симптоми

Зазвичай симптоми грипу з’являються раптово. Найчастіше це:

різке підвищення температури тіла (більше 38 градусів), головний біль, біль у м’язах і горлі, кашель — спочатку сухий, потім може бути вологий, нежить.

Ті, що вимагають термінової госпіталізації

Викликайте «швидку» чи терміново звертайтеся безпосередньо до лікарні, якщо стан хворої людини погіршується та є такі симптоми грипу:

обличчя стало дуже блідим чи з’явилось посиніння;

важко дихати;

температура не спадає впродовж довгого часу;

багаторазове блювання та випорожнення;

порушення свідомості — надмірна сонливість чи збудженість;

біль у грудній клітці;

з’явились домішки крові в мокротинні;

показники артеріального тиску нижче норми.

Ці симптоми грипу ігнорувати ні в якому разі не можна, застерігають у МОЗ. Продовжувати лікування вдома дуже небезпечно, оскільки затримка з госпіталізацією може призвести до смерті хворого.

Особливо небезпечний грип для людей похилого віку, котрі мають хронічні захворювання, — у такому випадку вони загострюються.