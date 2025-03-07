В останні тижні лютого в Україні фіксували збільшення кількості госпіталізацій через ускладнення ГРВІ, грипу та COVID-19. Запобігти інфікуванню на ГРВІ та грип й уникнути ускладнень можуть допомогти профілактичні заходи.
Отож важливо:
- часто мити руки — це найперший захист від вірусів;
- провітрювати приміщення — адже відомо, що свіже повітря виганяє віруси;
- уникати скупчень людей — у такому разі мінімізується небезпека зараження;
- носити маску в громадських місцях під час підвищеної захворюваності;
- якщо хтось поруч кашляє або чхає — по можливості тримати дистанцію;
- їсти більше вітамінів — фрукти та овочі зміцнюють імунітет;
- імунітету допоможе і здоровий сон;
- важливо вдягайтеся відповідно до погоди — аби уникати перегрівання чи переохолодження, які однаково шкідливі для нашого здоров’я;
- за перших симптомів — звертатися до лікаря та залишатися вдома;
- захворівши, убезпечте своїх рідних — чхаючи, кашляючи, прикривайтеся носовичком або згином ліктя;
- важливо, аби захворювання не переросло у пневмонію — отож треба, щоб лікар вас неодмінно послухав;
- вакцинація від грипу та COVID-19 навіть під час епідсезону залишається ефективним способом захисту.
Симптоми
Зазвичай симптоми грипу з’являються раптово. Найчастіше це:
різке підвищення температури тіла (більше 38 градусів), головний біль, біль у м’язах і горлі, кашель — спочатку сухий, потім може бути вологий, нежить.
Ті, що вимагають термінової госпіталізації
Викликайте «швидку» чи терміново звертайтеся безпосередньо до лікарні, якщо стан хворої людини погіршується та є такі симптоми грипу:
- обличчя стало дуже блідим чи з’явилось посиніння;
- важко дихати;
- температура не спадає впродовж довгого часу;
- багаторазове блювання та випорожнення;
- порушення свідомості — надмірна сонливість чи збудженість;
- біль у грудній клітці;
- з’явились домішки крові в мокротинні;
- показники артеріального тиску нижче норми.
Ці симптоми грипу ігнорувати ні в якому разі не можна, застерігають у МОЗ. Продовжувати лікування вдома дуже небезпечно, оскільки затримка з госпіталізацією може призвести до смерті хворого.
Особливо небезпечний грип для людей похилого віку, котрі мають хронічні захворювання, — у такому випадку вони загострюються.
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