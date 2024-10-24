Такий буряк можна подати як закуску до основної страви, ікру на хліб або додати до борщу наприкінці варки. Борщ виходить наваристий і красивого насиченого кольору.

1,5 кг буряку

500 г цибулі

300 г моркви

500 г солодкого перцю

1 кг помідорів

40–50 г цукру

30–40 г солі

5 великих зубчиків часнику

1 чайна ложка чорного меленого перцю

20 мл оцту (9%)

150 мл олії

У казані розігріти олію. Викласти нарізану кубиками цибулю. Обсмажити до золотавого кольору. Додати крупно натерту моркву, смажити до м’якості. Викласти крупно натертий буряк, перемішати, тушкувати під кришкою близько 20 хв., або до повної готовності, помішуючи. Після цього додати подрібнені на м’ясорубці перець і томати. Всипати цукор і сіль. Накрити кришкою, готувати після закипання 15 хв. Кришку зняти, уварювати ще 15 хв., щоб випарувалася рідина. За 5 хв. до закінчення додати вичавлений часник, мелений перець і оцет, перемішати. Потримати на вогні 2 хв. Одразу розкласти в стерилізовані банки, закрити під ключ. Таку заготовку можна зберігати за кімнатної температури.