Аби мати щедрі врожаї смородини наступного сезону, кущі потрібно ретельно підготувати до зими. Що для цього потрібно?
- Прибрати стару мульчу навколо куща. Там можуть накопичуватись шкідники та збудники хвороб. Також прибирають опале листя, бур’яни, сміття тощо.
- Перекопати прикореневу зону на 7–8 см.
- Обрізати кущі. Адже чим густіший кущ, тим менше ягід. А у розрідженому всім гілкам вистачатиме світла, вони добре обдуватимуться вітром. Розпочинають обрізування, коли повністю опаде листя. Вирізують сухі, хворі гілки, такі, що загущують рослину. Також видаляють гілки, старші 4 років, бо вони з кожним роком стають все менш урожайними, а сили в куща забирають. Не забувають обрізати й ті, що лежать на землі. Якщо помітите здуті бруньки — обов’язково видаляйте та знищуйте, бо тут ховається бруньковий кліщ. При зрізуванні пагонів звертайте увагу на серцевину на зрізі. Вона повинна бути світла, однорідного кольору. Якщо чорна, вочевидь, пагони уразила склівка. У такому разі гілки повністю обрізують до здорової деревини. Старі, загущені кущі підлягають сильному обрізуванню або їх омолоджують, вирізаючи старі гілки і залишаючи лише добре розвинуті 1–3-річні. Працюють добре загостреним секатором, адже рівні чисті зрізи швидше загоюються. За хорошого догляду за ґрунтом, регулярних поливів і підживлень до кінця літа в омолоджених кущів виростає багато нульових пагонів, з яких формують нову крону.
- Підживити. Вносять під кущ пів відра перегною або компосту, а для кращого ефекту додають склянку золи. З мінеральних добрив дають 40–50 г суперфосфату та 15–20 г сірчанокислого калію. Азотні восени не вносять. Добрива рівномірно розподіляють із усіх боків і загортають у ґрунт на 5–8 см.
- Провести вологозарядний полив. Смородина — культура вологолюбна, що пояснюється поверхневим розташуванням основної маси коренів. Тож для неї поливи особливо важливі. Даємо 20–30 л води на кущ.
- Обробити від шкідників і хвороб, до яких схильна смородина. Зокрема, проти грибкових хвороб ефективними будуть обробки 3-відсотковою бордоською рідиною чи іншими мідьвмісними препаратами. Для боротьби зі шкідниками, зокрема й уже згаданою склівкою, використовують інсектициди — Актару чи інші. Окрім кущів, обробляють пристовбурні кола.
- Замульчувати кущі шаром 7–10 см перегноєм чи іншими матеріалами. Така ковдра збереже кореневу систему від можливих приморозків.
Лідія ГЕРАЩЕНКО.
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