Аби мати щедрі врожаї смородини наступного сезону, кущі потрібно ретельно підготувати до зими. Що для цього потрібно?

Прибрати стару мульчу навколо куща. Там можуть накопичуватись шкідники та збудники хвороб. Також прибирають опале листя, бур’яни, сміття тощо. Перекопати прикореневу зону на 7–8 см. Обрізати кущі. Адже чим густіший кущ, тим менше ягід. А у розрідженому всім гілкам вистачатиме світла, вони добре обдуватимуться вітром. Розпочинають обрізування, коли повністю опаде листя. Вирізують сухі, хворі гілки, такі, що загущують рослину. Також видаляють гілки, старші 4 років, бо вони з кожним роком стають все менш урожайними, а сили в куща забирають. Не забувають обрізати й ті, що лежать на землі. Якщо помітите здуті бруньки — обов’язково видаляйте та знищуйте, бо тут ховається бруньковий кліщ. При зрізуванні пагонів звертайте увагу на серцевину на зрізі. Вона повинна бути світла, однорідного кольору. Якщо чорна, вочевидь, пагони уразила склівка. У такому разі гілки повністю обрізують до здорової деревини. Старі, загущені кущі підлягають сильному обрізуванню або їх омолоджують, вирізаючи старі гілки і залишаючи лише добре розвинуті 1–3-річні. Працюють добре загостреним секатором, адже рівні чисті зрізи швидше загоюються. За хорошого догляду за ґрунтом, регулярних поливів і підживлень до кінця літа в омолоджених кущів виростає багато нульових пагонів, з яких формують нову крону. Підживити. Вносять під кущ пів відра перегною або компосту, а для кращого ефекту додають склянку золи. З мінеральних добрив дають 40–50 г суперфосфату та 15–20 г сірчанокислого калію. Азотні восени не вносять. Добрива рівномірно розподіляють із усіх боків і загортають у ґрунт на 5–8 см. Провести вологозарядний полив. Смородина — культура вологолюбна, що пояснюється поверхневим розташуванням основної маси коренів. Тож для неї поливи особливо важливі. Даємо 20–30 л води на кущ. Обробити від шкідників і хвороб, до яких схильна смородина. Зокрема, проти грибкових хвороб ефективними будуть обробки 3-відсотковою бордоською рідиною чи іншими мідьвмісними препаратами. Для боротьби зі шкідниками, зокрема й уже згаданою склівкою, використовують інсектициди — Актару чи інші. Окрім кущів, обробляють пристовбурні кола. Замульчувати кущі шаром 7–10 см перегноєм чи іншими матеріалами. Така ковдра збереже кореневу систему від можливих приморозків.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.