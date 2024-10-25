Від 1 жовтня для деяких категорій населення мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшився з 2500 до 3600 грн, повідомляє Державна служба зайнятості.

Нововведення стосується:

людей, які не мали 7 місяців страхового стажу протягом року до набуття статусу безробітного та отримували до підвищення 1500 грн;

працювали не менше 7 місяців перед настанням безробіття та отримували до підвищення 2500 грн;

ВПО, які не мають документів про страховий стаж і отримували до підвищення 2500 грн.

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю залишився незмінним — 1500 грн:

для молоді до 35 років, яка не має страхового стажу;

осіб, звільнених за окремими статтями трудового законодавства: систематичне невиконання обов’язків без поважних причин, прогул, крадіжки за місцем роботи тощо.

Під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а особам передпенсійного віку — не більше 360.