Вони виходять ніжними, пухкими, насичені приємним ароматом стиглих бананів.

200 г стиглих бананів (вага без шкірочки)

300 г борошна

250 мл кефіру

2 середні яйця

2 столові ложки цукру

0,5 чайної ложки соди

дрібка солі

олія

Окремо змішати борошно, сіль і соду. В мисці виделкою розім’яти бананову м’якоть, так, щоб залишилися маленькі шматочки. Додати яйця, цукор. Влити теплий кефір. Поступово всипати борошняну суміш. Швидко замісити тісто — воно має бути доволі густим, туго сповзати з ложки.

Викладати оладки столовою ложкою в розігріту олію. Щойно вкриються дірочками, можна перевертати. Смажити з другого боку до рум’яності. Готові викласти на паперовий рушник.