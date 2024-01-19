Вони виходять ніжними, пухкими, насичені приємним ароматом стиглих бананів.
- 200 г стиглих бананів (вага без шкірочки)
- 300 г борошна
- 250 мл кефіру
- 2 середні яйця
- 2 столові ложки цукру
- 0,5 чайної ложки соди
- дрібка солі
- олія
Окремо змішати борошно, сіль і соду. В мисці виделкою розім’яти бананову м’якоть, так, щоб залишилися маленькі шматочки. Додати яйця, цукор. Влити теплий кефір. Поступово всипати борошняну суміш. Швидко замісити тісто — воно має бути доволі густим, туго сповзати з ложки.
Викладати оладки столовою ложкою в розігріту олію. Щойно вкриються дірочками, можна перевертати. Смажити з другого боку до рум’яності. Готові викласти на паперовий рушник.
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