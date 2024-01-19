Цього сезону трапилося мені покуштувати чорну малину. Навіть і не знала, що така буває. Смак сподобався. Думаю навесні пошукати саджанці. Та хотілося б більше дізнатися про цю рослину, аби підготуватися до її вирощування на своїй ділянці.

Таїсія МАКСИМЕНКО.

Черкаська обл.

ПЕРЕВАГИ

Чорна малина має певні переваги над своєю звичайною родичкою:

не уражується ані хворобами, ані шкідниками (зокрема малинною склівкою, стебловою галицею, що псує стебла);

плоди її не розкисають від дощу, не пліснявіють, і в них ніколи не буває личинок малинного жучка — дрібних білих черв’ячків;

легко розмножується.

РОЗМНОЖЕННЯ

У чорної малини довгі (до 2,5 м), вигнуті пагони (покриті сизим восковим нальотом), і ростуть вони в довжину до тих пір, поки торкнуться землі й пустять коріння. Так її розмножують.

Наступного року потрібно перерізати пагін біля ділянки, що вкоренилася, акуратно підняти та підв’язати. На пагонах минулого року й утворюються ягоди, а частина стебла, що вкоренилася, згодом дасть новий кущик.

Якщо вам потрібно буде швидко отримати багато рослин, візьміть молодий пагін в липні — на початку серпня, наріжте на живці по 20—25 см кожен, заглибте їхні кінці у вологу землю, а потім накрийте прозорими ковпаками або плівкою. До осені у вас буде вже багато нових розеток рослин. Та на постійне місце їх краще висадити навесні.

ДОГЛЯД

Він такий самий, як і за червоноплідною малиною: восени обрізуйте пагони, що відплодоносили, а навесні підв’язуйте молоді.

КОРИСТЬ

При нагоді розповімо і про користь цієї рослини. Малина містить безліч білків — азотовмісних органічних речовин, що забезпечують утворення та розвиток клітин, нормальне протікання обмінних процесів в організмі людини.

Вітамін С і фолієва кислота захищають клітини від шкідливого окислення, зміцнюють імунну систему та уповільнюють прояв ознак старіння. Велика кількість вітаміну С у ягодах також допомагає організму засвоювати залізо, що міститься в малині, тому цю ягоду так корисно споживати при малокрів’ї. Високий вміст клітковини допомагає позбутися закрепів.

Малина — джерело пектинів, які зв’язують і виводять із організму токсини (стронцій, свинець, кобальт, ртуть, цинк та інші важкі метали).

За науковими даними, чорна малина, яка особливо багата на яблучну, лимонну та аскорбінову кислоти, виводить з організму радіонукліди краще, ніж чорниця та смородина. А ще вона є дієвим засобом профілактики всіх видів пухлин.

У малині є особлива лікувальна речовина — бетаситостерин, яка перешкоджає відкладенню холестерину на стінках судин і, отже, склерозу. За вмістом цієї речовини ягоди малини поступаються лише плодам обліпихи. Протисклеротичну дію має також і листя малини.

Вітамін В9 має бактерицидні властивості. Особливо багато його в перестиглих ягодах. Соковиті ягоди дозволяють знизити високі цифри артеріального тиску, причому результати зниження — стійкі та тривалі. Ягоди відмінно діють на кровотворення, попереджають лейкемію та недокрів’я. Однією з цінних властивостей малини є її здатність лікувати захворювання серцево-судинної системи за рахунок зміцнення стінок судин.

Отож правильне рішення прийняла читачка — висадити цю рослину в своєму саду.