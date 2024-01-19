Взимку багато людей страждають від аномальної сухості шкіри. При цьому звичайні зволожувальні засоби не вирішують проблеми. «Порадниця» з’ясувала, чому пересихає шкірний покрив і чи потрібно цей стан лікувати.

Стикається кожен п’ятий

— Патологічна сухість верхнього шару шкіри, обумовлена зміною її гідроліпідного балансу, називається ксерозом, — пояснює дерматовенеролог Микита АГАФОНОВ. — Характерні проблемні місця при цьому — лікті, коліна, кисті рук і стопи, але процес може проявлятися й на інших ділянках тіла, наприклад, на животі та спині.

Ксероз — дуже поширений стан, від якого, тією чи іншою мірою, страждає кожна п’ята людина на землі. У той же час існують різні причини розвитку та ступені вираженості патології. І якщо на початковій стадії з проблемою можна впоратися за допомогою спеціальних зволожувальних засобів, то запущений ксероз порушує захисні функції шкіри і стає стартовим майданчиком для виникнення дерматозів та інших шкірних захворювань.

Чому виникає

За словами лікаря, порушення водно-жирового балансу шкіри може бути наслідком різних причин, залежно від яких ксероз поділяють на три групи.

Вроджений/спадковий — пов’язаний із генетичними мутаціями, які призводять до порушень в епідермісі. У таких випадках сухість шкіри в людини проявляється з дитинства та присутня протягом усього життя. На ступінь проявів ксерозу при цьому впливає довкілля та спосіб життя.

Набутий — розвивається під впливом різних зовнішніх факторів. Це можуть бути несприятливі кліматичні умови (занадто сухе повітря, холод чи спека, обвітрювання, надмірна дія ультрафіолету), частий контакт із водою або агресивними хімічними речовинами на роботі чи в побуті, неправильний догляд за шкірою. Набутий ксероз також може бути супутнім симптомом таких захворювань, як цукровий діабет, тиреоїдит, гепатит, ниркова недостатність, гастрит, холецистит, невроз, гіповітаміноз, анемія, атопічний дерматит.

Сенільний (старечий) — обумовлений віковими змінами гормонального балансу, активності сальних і потових залоз. Сухість шкіри характерна для 75 відсотків людей віком від 70 років. Сенільний ксероз часто призводить до появи тріщин на п’ятах і кистях рук, лущення шкіри на гомілках.

Крім того, проблеми зі шкірою може спричинити порушення режиму сну та відпочинку, неправильне харчування, зміна часових поясів, носіння занадто тісної білизни та одягу, тривале застосування деяких ліків.

Прояви

Фахівці виділяють чотири стадії розвитку ксерозу, кожній з яких властивий окремий комплекс симптомів. Але до загальних проявів патології належать відчуття стягнутості, дискомфорту та підвищеної чутливості шкіри, поява на ній характерних лусочок. На пізніших стадіях шкірний покрив стає грубим і шорстким, на ньому з’являються почервоніння, висипи, тріщини та навіть виразки.

Також більшість пацієнтів із ксерозом скаржаться на свербіж шкіри, іноді — печіння, при цьому симптоматика погіршується після контакту з водою та сухим повітрям.

Що робити

— Зазвичай діагностика ксерозу не становить складності, тому що дерматолог при огляді бачить специфічні ознаки, — каже Микита Агафонов. — Але якщо лікар підозрює, що стан шкіри спричинений внутрішніми хворобами, пацієнта направляють на додаткові обстеження: аналізи крові та сечі, УЗД щитоподібної залози, органів черевної порожнини тощо.

У лікуванні ксерозу використовують комплексний підхід, спрямований на усунення симптомів і зведення до мінімуму факторів ризику та причин, що спровокували проблему. Пацієнту призначають комплекс заходів щоденного догляду за шкірою обличчя та тіла, її правильного очищення і зволоження. При цьому фахівець (дерматолог, косметолог) підбирає лікувальну косметику, орієнтуючись на індивідуальні особливості шкіри та організму. За необхідності можуть бути призначені засоби з топічними кортикостероїдами та обробка антисептиками, а також хімічні пілінги для відновлення активності сальних залоз і мезотерапія з вітамінними коктейлями та ретинолом.

Також пацієнту з ксерозом рекомендується:

приймати вітамінні комплекси та біодобавки, що покращують стан шкіри;

відмовитися від куріння та вживання спиртного;

збалансувати раціон, включивши до нього морську рибу, авокадо, горіхи, оливки, більше свіжих овочів і фруктів;

стежити за дотриманням питного режиму;

уникати стресу та впливу подразнювальних факторів: перегріву, переохолодження, частого купання в гарячій воді, використання агресивних мийних засобів, скрабів і жорстких мочалок;

носити одяг із натуральних тканин, який не подразнює шкіру й не провокує пітливість;

бути фізично активним і регулярно виконувати вправи, що покращують кровообіг;

за можливості встановити вдома зволожувач повітря.

Ірина КАДЧЕНКО.