Родичі та члени сім’ї зниклих безвісти за особливих обставин мають право на:

отримання достовірних відомостей про місце перебування зниклого безвісти за особливих обставин, обставини загибелі (смерті), місце поховання (якщо воно відоме);

подання заяви до Нацполіції про розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, та отримання достовірної інформації про хід і результати проведення розшуку;

отримання витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (запит на отримання витягу з копіями відповідних документів необхідно надіслати на поштову адресу: Департамент інформатизації МВС, вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601; на електронну адресу: pgmia@mvs.gov.ua);

pgmia@mvs.gov.ua); звернення до суду із заявою про визнання особи безвісти відсутньою;

соціальний захист у порядку, визначеному законодавством України.

За безвісти відсутніми військовослужбовцями зберігається грошове забезпечення та додаткова винагорода в розмірі 100 тис. грн на місяць.

Грошове забезпечення виплачується таким членам сімей військовослужбовців: дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності — повнолітнім дітям, які проживають разом із нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (із інвалідністю з дитинства — незалежно від їхнього віку), а також утриманцям військовослужбовців або батькам рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі та не мають дітей.

Закон України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» визначає, що близькі родичі та члени сім’ї зниклих безвісти за особливих обставин це: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, в тому числі ті, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.