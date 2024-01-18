По-справжньому зимова, насичена та густа перша страва, яка зігріє в морозний день.

На 3 л води:

500 г копчених реберець (свинина)

400 г гороху

4 середні картоплини

200 г кореня селери

1 середня морквина

1 середня цибулина

олія

5 горошин духмяного перцю

1 чайна ложка солі

1 лавровий листок

зелень петрушки

Реберця розрізати на невеликі шматки, залити водою, довести до кипіння, варити на повільному вогні 30 хв. Морквину, селеру та цибулину нарізати дрібними кубиками. Обсмажити в олії до приємного рум’янцю.

Закласти в ароматний бульйон горох, варити близько 30 хв. Додати кубики картоплі, лавровий листок, перець. Через 10 хв. додати ароматну засмажку з овочів, посолити. Проварити разом 7 хв. Зняти з плити, дати настоятися під кришкою 15 хв. Перед подачею притрусити посіченою петрушкою.