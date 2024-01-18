По-справжньому зимова, насичена та густа перша страва, яка зігріє в морозний день.
На 3 л води:
- 500 г копчених реберець (свинина)
- 400 г гороху
- 4 середні картоплини
- 200 г кореня селери
- 1 середня морквина
- 1 середня цибулина
- олія
- 5 горошин духмяного перцю
- 1 чайна ложка солі
- 1 лавровий листок
- зелень петрушки
Реберця розрізати на невеликі шматки, залити водою, довести до кипіння, варити на повільному вогні 30 хв. Морквину, селеру та цибулину нарізати дрібними кубиками. Обсмажити в олії до приємного рум’янцю.
Закласти в ароматний бульйон горох, варити близько 30 хв. Додати кубики картоплі, лавровий листок, перець. Через 10 хв. додати ароматну засмажку з овочів, посолити. Проварити разом 7 хв. Зняти з плити, дати настоятися під кришкою 15 хв. Перед подачею притрусити посіченою петрушкою.
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