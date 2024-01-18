Заготівля. Для лікування підійдуть не всі види каланхое. Існує чимало декоративних, але лікувальними є лише два: каланхое перисте та Дегремона. Каланхое заготовляють подібно до алое. Краще брати стару рослину. За тиждень до заготівлі припиняють поливи. Надземну частину зрізують і промивають у проточній воді. Після цього протягом тижня тримають у темному прохолодному місці. Потім перекручують на м’ясорубці та відтискають через щільну тканину сік. Фільтрують і відстоюють при кімнатній температурі кілька годин. Сік щодня готують свіжий.

Користь. У соку каланхое містяться алюміній, залізо, кремній, магній, мідь, марганець, кальцій, вітаміни (особливо С та Р), органічні кислоти.

Застосування. Препарати каланхое застосовують як протизапальний, ранозагоювальний, антибактеріальний, бактерицидний, кровоспинний, загальнозміцнювальний засіб. Використовують для лікування ран, виразок, тріщин шкіри, сосків, пародонтозу, стоматитів, нежитю. Лікують також хвороби очей, зміцнюють стінки судин.

Лікування. Для лікування нежитю сік закапують у ніздрі по краплі тричі на день. Одразу після процедури почнеться сильне чхання, але цього не слід боятись, якщо у вас міцні судини. Але людям, схильним до носових кровотеч, краще утриматись від такого лікування. Всередину сік приймають по ч.л. тричі на день при хворобах шлунково-кишкового тракту. При печії з’їдають маленький листочок каланхое. При запаленнях порожнини рота тричі на день роблять полоскання соком каланхое з водою (1:1). Для зміцнення ясен можна вранці після їжі повільно розжувати листочок. Кашку з товченого листя або сік на чистому шарі марлі прикладають для прискорення загоєння ран. Серветку, просочену соком рослини, прикладають до варикозних сіток. Здавна відомий рецепт загальнозміцнювального бальзаму: 250 г кагору, 250 г меду та 150 г соку каланхое. Суміш настоюють у холодному місці 4–5 діб, а потім приймають по ст.л. тричі на день перед їжею. Тримають у холодильнику. Препарати каланхое мають певні протипоказання, тому перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.

До речі. Як і сік алое, сік каланхое є потужним біостимулятором. Тож у ньому можна замочувати насіння перед посівом.

Людмила РОМАШКО.