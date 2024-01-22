Підкажіть, якою має бути сканована копія трудової книжки, як правильно це робити?

Іван ВАСИЛЬЧЕНКО.

Із 2021 року діють норми щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Роботодавець зобов’язаний надавати відомості про трудову діяльність найманих працівників в електронному форматі, робити записи про прийняття на роботу, переведення чи звільнення, строкову військову службу та інше, роз’яснюють у ПФУ. Відомості про трудову діяльність може вносити як працівник, так і роботодавець.

Скан-копії трудової книжки мають бути кольоровими, чіткими та відображати всі реквізити документа. Заповнені сторінки мають бути в хронологічному порядку. Сканування необхідно здійснювати у форматі pdf або jpg. Розмір одного файлу не повинен перевищувати 1 Мб. Обмеження щодо кількості файлів не встановлено.

Щоб подати скан-копії паперової трудової книжки та інших документів про стаж, страхувальнику необхідно здійснити такі кроки.