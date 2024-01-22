Підкажіть, якою має бути сканована копія трудової книжки, як правильно це робити?
Іван ВАСИЛЬЧЕНКО.
Із 2021 року діють норми щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Роботодавець зобов’язаний надавати відомості про трудову діяльність найманих працівників в електронному форматі, робити записи про прийняття на роботу, переведення чи звільнення, строкову військову службу та інше, роз’яснюють у ПФУ. Відомості про трудову діяльність може вносити як працівник, так і роботодавець.
Скан-копії трудової книжки мають бути кольоровими, чіткими та відображати всі реквізити документа. Заповнені сторінки мають бути в хронологічному порядку. Сканування необхідно здійснювати у форматі pdf або jpg. Розмір одного файлу не повинен перевищувати 1 Мб. Обмеження щодо кількості файлів не встановлено.
Щоб подати скан-копії паперової трудової книжки та інших документів про стаж, страхувальнику необхідно здійснити такі кроки.
- Увійти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
- У розділі «Комунікації з ПФУ» обрати сервіс «Відомості про трудову діяльність робітника».
- Заповнити форму звернення (РНОКПП і ПІБ особи) — натиснути кнопку «Пошук».
- Натиснути «Додати файл», обрати тип файлу та завантажити кольорову скан-копію трудової книжки.
- Підписати звернення за допомогою КЕП. Для цього обрати файл ключа та ввести пароль.
- Натиснути кнопку «Підписати та відправити до ПФУ».
- Результати оцифрування відповідальною особою органу ПФУ наданих скан-копій документів страхувальник може переглянути в закладці «Відомості про трудові відносини», вказавши в меню пошуку РНОКПП працівника чи період надсилання трудової книжки.
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