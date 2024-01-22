Попри зимові холоди будь-яке житло щодня потрібно провітрювати. Роблять це 2–3 рази на день. При цьому провітрювання має бути повним, наскрізним, тому однією кватиркою тут не зарадиш. Постійно відчинена кватирка лише вихолоджуватиме приміщення, але аж ніяк не забезпечуватиме повітрообмін.

Тривалість провітрювання залежить від температури за вікном. Чим холодніше — тим воно коротше. За сильних холодів достатньо і 5 хв., якщо тепліше — до 15-ти.

Зазвичай провітрюють вранці та ввечері перед сном. Рекомендується провітрювати також після того, як у приміщенні довго перебували люди. Якщо в домі підвищена вологість, провітрювання мають бути частішими. Також сигналом до термінового провітрювання є конденсат на вікнах. Крім того, частіше провітрювати потрібно у приміщеннях з металопластиковими вікнами, бо в них немає щілин, що пропускають повітря. Й особливо потребують провітрювання приміщення з підвищеною вологістю — санвузли, кухні тощо.

За допомогою провітрювань регулюють рівень вологості у приміщенні. Адже якщо повітря занадто сухе, це може бути причиною поганого сну, частих застуд тощо. Якщо вологість підвищена — є ризик появи плісняви в будинку. Під час провітрювання подбайте про те, щоб на протязі не опинились люди та кімнатні квіти.

Сьогодні ринок пропонує сучасне приладдя для провітрювання, яке не вимагає навіть відкривання вікон, як-от рекуператори. Але поки такі засоби досить дорогі.

До речі, провітрювання потребують і нежитлові приміщення.

Василь ГЕРАСИМОВ.