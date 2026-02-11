Зима цьогорічна виявилася і сніжною, і морозною. А як одягатися цієї холодної пори, щоб і тепло було, і зручно та безпечно? Адже зима — це ще й підвищене навантаження на організм, застерігають у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб. Правильно підібраний одяг допомагає уникнути переохолодження, травм і проблем зі здоров’ям, наголошують його фахівці і радять звернути увагу на ключові правила.

Принцип трьох шарів — основа тепла

Зимовий одяг для низьких температур має складатися з трьох функціональних шарів.

Нижній — спідня білизна, термобілизна, шкарпетки. Його завдання — відводити вологу від тіла, адже вологе тіло втрачає тепло в рази швидше.

Середній — светр, фліс, кофта. Саме він утримує тепло.

Верхній — куртка, штани, шапка, шарф, рукавички. Захищає від вітру, снігу та дощу й має бути зі щільної, вітронепродувної та водостійкої тканини.

Одяг не повинен сковувати рухи. Головне — багатошаровість і терморегуляція, щоб між шарами залишався повітряний прошарок.

Матеріали мають значення

Віддавайте перевагу натуральним і спеціальним тканинам: вовна, бавовна, фліс, сучасні мембранні матеріали. Уникайте одягу, який не «дихає» та сприяє надмірному потовиділенню.

Захищайте голову та кінцівки

Через відкриту голову, долоні й шию організм втрачає значну кількість тепла. Обов’язково носіть шапку, рукавички та шарф.

Морозне повітря робить волосся ламким і тьмяним.

Шкіра рук та обличчя швидко пересихає й обвітрюється.

Литки також мають бути закритими — підкочені штани залиште для теплої пори року.

Взуття — не менш важливе, ніж куртка

Зимове взуття має бути:

— з товстою неслизькою підошвою;

— відповідного розміру (не тісне, щоб не порушувати кровообіг);

— достатньо тепле й водостійке;

— таке, що добре фіксує гомілковостопний суглоб, зменшуючи ризик падінь і травм.

Печіння шкіри — сигнал діяти негайно

Сильне почервоніння, печіння чи оніміння можуть бути ознаками обвітрення або обмороження. Відчули дискомфорт — одразу зайдіть у тепле місце: магазин, кафе, під’їзд.

Рухайтеся, щоб зігрітися

Легка активність (ходьба, підстрибування, прості вправи) допоможе зберегти тепло й підтримати кровообіг.

І пам’ятайте, що алкоголь не зігріває — він лише створює хибне відчуття тепла й підвищує ризик переохолодження. Краще оберіть теплий напій та поживну їжу.