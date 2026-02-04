Переохолодження може статися навіть за відносно теплої погоди (вище 4 градусів), якщо людина промокла, спітніла або довго перебувала на холодному вітрі, застерігають у Центрі громадського здоров’я України. А в морозяну пору ризик переохолоджень і обморожень зростає ще більше. Зниження температури тіла нижче 35 градусів негативно впливає на життєво важливі органи та системи — серце, мозок і легені. Без вчасної та належної допомоги переохолодження може призвести до смерті.

* Як уберегтися

Тримайте голову й кінцівки в теплі: носіть шапку, шарф і рукавички.

Захищайтеся від вітру й вологи: носіть кілька шарів вільного одягу.

Рухайтеся: це прискорює кровообіг і не дає замерзнути, водночас уникайте надмірного спітніння.

Перевдягайтеся в сухе: якнайшвидше змінюйте вологий одяг на сухий.

Дотримуйтеся балансу харчування та гідратації, не вживайте алкоголь.

* Чинники, які значно підвищують ризик

Висока вологість і сильний холодний вітер.

Мокрий або тісний одяг і взуття.

Нерухоме положення.

Алкогольне чи наркотичне сп’яніння.

Зневоднення.

Недостатнє харчування.

* Ознаки

Людина з переохолодженням часто не усвідомлює свого стану, адже симптоми з’являються поступово. Першими ознаками можуть бути:

— тремтіння — це своєрідне намагання організму зігрітися;

— бліда холодна шкіра;

— нечітке мовлення;

— повільне, поверхневе дихання;

— слабкий пульс;

— порушення координації рухів;

— сонливість;

— сплутана свідомість та/або втрата свідомості.

* Як допомогти

Захистіть людину від дії холоду: обережно перемістіть у тепле місце, укрийте від вітру (особливо шию та голову), ізолюйте від холодної землі, підклавши суху ковдру.

Мокрий одяг обережно зніміть, вдягніть потерпілого в сухе й тепле та накрийте сухою ковдрою, а краще термоковдрою.

Запропонуйте попити чогось теплого й солодкого — без алкоголю.

Якщо треба зігріти людину додатково, робіть це поступово, зосередившись на центрі тіла. Прикладайте теплі (не гарячі) сухі компреси до шиї, грудей, паху. Водяну або хімічну грілку перед прикладанням загорніть у рушник.

* Обмороження спричиняє локальне ушкодження тканин і найчастіше уражує пальці, кисті, стопи, вуха, обличчя, ніс.

Розрізняють чотири ступені обмороження:

— перший ступінь: шкіра постраждалої людини бліда, дещо набрякла, чутливість уражених ділянок знижена або повністю відсутня;

— другий: характеризується глибшим ураженням шкіри, на поверхні якої з’являються пухирі з прозорою рідиною. Водночас людину лихоманить, підвищується температура тіла;

— третій: спостерігається омертвіння шкіри, з’являються пухирі, наповнені рідиною темно-червоного кольору, навколо омертвілої ділянки розвивається запальний вал, виникає ризик розвитку гангрени, спостерігається значне погіршення самопочуття;

— четвертий: з’являються пухирі, наповнені чорною рідиною. Загальний стан постраждалого важкий, присутні ознаки шоку.

* За ознак обмороження:

— викличте бригаду екстреної медичної допомоги за номером 112;

— не пошкоджуйте цілісність пухирів у ділянці обмороження;

— накладіть на уражені ділянки стерильні сухі марлеві пов’язки без тиску;

— не масажуйте, не розтирайте та не грійте обморожені ділянки;

— забезпечте постійний нагляд за потерпілим до прибуття медиків.