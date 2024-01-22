Перед самими холодами я купила в бабусі на ринку кущик красивої декоративної травички зі смугастими листочками. Вона не знала точної назви, сказала лише, що це «шовкова трава». Продавчиня, котра стояла поруч, буркнула: «Совісті немає, продає людям цього агресора, ви ж його потім не виведете з ділянки». Тоді я не звернула уваги на її слова. А тепер думаю, може, вона й насправді агресивна і не варто «пускати» її на свою ділянку?

Ярослава ЧОРНІЙ.

Київська обл.

ФАЛЯРИС НЕ ЛИШЕ ДЕКОРАТИВНИЙ

Найімовірніше, рослина, про яку ви пишете, — фалярис тростинний. Він не лише декоративний і невибагливий, а ще й справді неабиякий агресор, котрий швидко захопить усю ділянку, витіснивши інші рослини. А сам виживає за будь-яких умов: на сонці та в тіні, поблизу водойм і без поливу, на безплідних ґрунтах, не боїться холодів. Ще одна велика перевага цього злаку — цілорічна декоративність. До того ж він чудово вписується в будь-який дизайн. Ним декорують береги водойм, альпійські гірки, затінені куточки, газони тощо.

Щоб обмежити розростання фалярису, навколо куща встановлюють кордони зі старого відра, листів бляхи, шиферу тощо. Однак його повзучі кореневища можуть оминати перешкоди, але вже не так агресивно. Тож найкраще висадити рослину в контейнері. Або ж десь за межами ділянки, наприклад, за парканом.

А МОЖЕ, ЦЕ РАЙГРАС?

Існує ще одна рослина, дуже подібна до фалярису, — райграс бульбоносний. Він також добре наростає, але має не довгі повзучі корені, а бульбочки, і не є класичним агресором. Утворює декоративні куртини. Також дуже невибагливий і декоративний тривалий час.

ОБЕРЕЖНІСТЬ НЕ ЗАВАДИТЬ

Узимку є час поміркувати над тим, які рослини висаджувати навесні. На агресивність звертайте особливу увагу, бо потім клопоту не оберетесь. За моїми власними спостереженнями, особливими агресорами є яглиця декоративнолиста, геліопсис і дівочий виноград. Яглиця підступна тим, що має дуже привабливе листя, яке так і спокушає висадити її в себе на ділянці. А геліопсис «підкуповує» яскравими жовтими квіточками. Вивести цю рослину неможливо навіть регулярним викошуванням. Досить агресивними, окрім фалярису, є й чимало інших декоративних злаків. Схильність до швидкого розростання мають також барвінок малий, аюга (живучка), чистець (заячі вушка), м’ята, меліса, будра (котяча м’ята), конвалія травнева, папороть страусник, малина, ожина. Хоча з ними боротись уже дещо простіше. З дерев це клен, акація, бузина, шовковиця та деякі інші. Особливо агресивними ці рослини стають, якщо їх спиляти.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, дизайнерка.