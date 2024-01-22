Щоб узимку було тепло, ситно і смачно, приготуємо м’ясо. Просто потушкувати — це звично, отже, додамо яблука для соковитості, каррі для аромату, а щоб соус був ніжний, вершковий — сметану.

1 кг свинини

2 яблука (твердих і кислих сортів)

1 велика цибулина

1,5 чайної ложки каррі

120 г сметани

1 чайна ложка солі

пів стручка перцю чилі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

дрібка цукру

олія

М’ясо нарізати довільними шматочками, щоб було зручно їсти. Присипати дрібкою цукру. Яблука почистити від шкірочки та насіння, нарізати крупними шматками. В олії обсмажити до золотавості нарізану півкільцями цибулину. Додати яблука та каррі, тушкувати разом 5 хв.

Свинину викласти в глибоку сковорідку, готувати, доки випарується волога, обсмажити до рум’яної скоринки та викласти до неї цибулю та яблука. Додати сметану, пів склянки води, зменшити вогонь і тушкувати 30–40 хв. Від кількості рідини залежить кількість смачного соусу. Шматочки яблук майже розчиняться у процесі приготування та загустять соус. У нього смачно вмочувати хліб.

Гострий перець нарізати дрібно, додати до м’яса. Посолити, перемішати. Перед подачею притрусити зеленню.