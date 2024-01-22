Щоб узимку було тепло, ситно і смачно, приготуємо м’ясо. Просто потушкувати — це звично, отже, додамо яблука для соковитості, каррі для аромату, а щоб соус був ніжний, вершковий — сметану.
- 1 кг свинини
- 2 яблука (твердих і кислих сортів)
- 1 велика цибулина
- 1,5 чайної ложки каррі
- 120 г сметани
- 1 чайна ложка солі
- пів стручка перцю чилі
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
- дрібка цукру
- олія
М’ясо нарізати довільними шматочками, щоб було зручно їсти. Присипати дрібкою цукру. Яблука почистити від шкірочки та насіння, нарізати крупними шматками. В олії обсмажити до золотавості нарізану півкільцями цибулину. Додати яблука та каррі, тушкувати разом 5 хв.
Свинину викласти в глибоку сковорідку, готувати, доки випарується волога, обсмажити до рум’яної скоринки та викласти до неї цибулю та яблука. Додати сметану, пів склянки води, зменшити вогонь і тушкувати 30–40 хв. Від кількості рідини залежить кількість смачного соусу. Шматочки яблук майже розчиняться у процесі приготування та загустять соус. У нього смачно вмочувати хліб.
Гострий перець нарізати дрібно, додати до м’яса. Посолити, перемішати. Перед подачею притрусити зеленню.
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