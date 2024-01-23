Якщо ви опинилися під завалами будівлі, варто дотримуватися рекомендацій фахівців ДСНС. Отже, як варто поводитися в такій надзвичайній ситуації?
- Не панікуйте. Інформація про надзвичайну ситуацію оперативно надходить екстреним службам. Рятувальники будуть на місці за лічені хвилини та розпочнуть рятувальну операцію.
- Намагайтеся якомога частіше кричати, подавати сигнали. Оскільки під час розбору завалів рятувальники роблять перерви, щоб почути людей.
- У жодному разі для сигналізування не використовуйте сірники чи запальнички.
- Якщо вас помітили/почули, пам’ятайте, що рятувальникам потрібен час на розбір завалів. Чітко виконуйте їхні вказівки та не втрачайте самовладання.
У випадках, коли рятувальники ще не почули вас, дійте таким чином.
- Уважно та ретельно оцініть ситуацію навколо вас.
- Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Проте в жодному разі не намагайтеся розбирати завали довкола себе, адже нестабільна конструкція може повторно обвалитися.
- Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнитися неможливо, розпочніть її масажувати вище затиснутого місця. У такий спосіб підтримаєте циркуляцію крові та врятуєте кінцівку.
- Розраховуйте свої сили та можливості. Якщо розумієте, що самостійно не виберетесь із-під завалу, то продовжуйте кликати на допомогу та чекайте на рятувальників.
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