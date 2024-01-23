Якщо ви опинилися під завалами будівлі, варто дотримуватися рекомендацій фахівців ДСНС. Отже, як варто поводитися в такій надзвичайній ситуації?

Не панікуйте. Інформація про надзвичайну ситуацію оперативно надходить екстреним службам. Рятувальники будуть на місці за лічені хвилини та розпочнуть рятувальну операцію. Намагайтеся якомога частіше кричати, подавати сигнали. Оскільки під час розбору завалів рятувальники роблять перерви, щоб почути людей. У жодному разі для сигналізування не використовуйте сірники чи запальнички. Якщо вас помітили/почули, пам’ятайте, що рятувальникам потрібен час на розбір завалів. Чітко виконуйте їхні вказівки та не втрачайте самовладання.

У випадках, коли рятувальники ще не почули вас, дійте таким чином.