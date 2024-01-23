Якщо поганий зір: моркву, помідори, петрушку, шпинат, ведмежу цибулю, солодкий перець, зелень кропу, горох, кукурудзу, горіхи, яблука, виноград, ягоди смородини, чорниці, горобини.

Цукровий діабет: свіжу капусту, або пити її сік, буряковий сік (денна норма — 50–75 мл), шпинат, салат із листків молодої кульбаби та щавлю (приправлений соняшниковою олією), страви з квасолі, баклажанів, гарбузів; ягоди брусниці, ожини, горобини, кизилу, терну, яблука (але кислі), груші.

Абсцес (гнійник): свіжу цибулю, часник, капусту, моркву, щавель.

Хворі судини: часник, гіркий перець, огірки.

Запалення придатків матки: пагони холодку лікарського (спаржі), гарбуз (бажано варений), апельсини, лимони, ягоди чорниці, горобини.

Зоб: морську капусту, лимони, апельсини, яблука.

Хронічний гепатит: шпинат, зелень кропу, соняшникову олію (як приправу), моркву, буряки, капусту, яблука.

Нетримання сечі: ягоди чорниці, лісової суниці.

Погане сечовиділення: яблука, айву, виноград, малину, горобину, гарбуз, диню, кавун, огірки, буряк, моркву, зелень латуку посівного, петрушки і кропу (як приправа — соняшникова олія), регулярно пити березовий сік.

Здуття живота (метеоризм): часник, свіжі огірки, гречану кашу.

Малокрів’я: гранат, гранатовий сік, грейпфрут, червоні яблука, червоний виноград; червоне вино, але тільки для дорослих і не більше 100–150 мл на день, і то 4–5 днів протягом тижня (робіть перерви!).

Хронічний холецистит, холангіт: буряк, моркву, свіжі огірки, зелень кропу, родзинки, волоські горіхи, суниці, вишні, виноград.

Простатит, аденома передміхурової залози: свіжу цибулю (зелень і цибулини), молоді пагони холодку лікарського (спаржі).

Стенокардія: відвари, настої та спиртові настоянки з цвіту та ягід глоду колючого (мінімальне дозування), кропиви собачої, подорожника великого, кореня валеріани, квіток конвалії, сухоцвіту багрового, буркуна лікарського; часник (або сік з нього).

Підвищений тиск: чаї з меліси, м’яти, ромашки, кропиви собачої.

На жаль, нерідко у хворого виявляють кілька недуг. Деякі продукти, трави вельми потрібні організму та корисні для лікування однієї хвороби, а от за наявності іншої вони шкодять і навіть категорично протипоказані. Тоді неодмінно звертайтеся до лікаря, зокрема дієтолога.

Тарас ЛЕХМАН. м. Червоноград.