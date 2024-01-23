Це спеціальна замазка, призначена для обробки свіжих зрізів на садових деревах і пошкоджень кори (гілок). Садовий вар не дозволяє розвиватися патогенам у відкритій ранці дерева та запобігає подальшому пошкодженню кори. А ще він захищає дерево від впливу шкідників і втрати соків.

Тож цю замазку садівникам завжди варто тримати під рукою. Звісно, різні готові суміші знайдуться в садових магазинах. Але є і домашні рецепти приготування корисної замазки для кори, яка за властивостями анітрохи не поступається магазинним. А коли, як не взимку, маючи вільний від садових робіт час, узятися за її приготування.

Отже, беремо 6 частин парафіну (в аптеках можна знайти особливий, чистий парафін для лікувальних процедур); 3 частини каніфолі (за нею йдемо до будівельного магазину); 2 частини рослинної олії. Парафін розтоплюємо й додаємо в нього подрібнену на пил каніфоль. Перемішуємо. В останню чергу вводимо олію. Ретельно все змішуємо, доводимо до кипіння на повільному вогні та варимо 15 хвилин.

Після — ще раз добре вимішуємо так, щоб маса стала однорідною, даємо трохи охолонути і в гарячому вигляді перекладаємо в ємність з кришкою. Садовий вар готовий до використання.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.