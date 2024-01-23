Смачний ситний пиріг із м’ясом і грибами на пісочному тісті. Начинка соковита та не розсипається.

(На форму 22 см)

Тісто:

240 г борошна

125 г сметани (20%)

100 г вершкового масла

0,5 чайної ложки солі

дрібка цукру

1 чайна ложка розпушувача

Начинка:

300 г фаршу

2 середні цибулини

1 зубчик часнику

200 г печериць

сіль (за смаком)

чорний мелений перець (за смаком)

1 яйце

100 г сметани

80 г твердого сиру

олія

1 яйце для (змащування пирога)

Для тіста в мисці з’єднати розтоплене та охолоджене масло, сметану, сіль і цукор. Розпушувач з’єднати з борошном, просіяти в миску до сметанно-масляної суміші. Замісити швидко тісто, зібрати в грудку, покласти у пакет і залишити в холодильнику.

Для начинки цибулю дуже дрібно нарізати, обсмажити в олії до рум’яності. Подрібнений часник додати до цибулі. Викласти дрібно нарізані гриби, готувати до випаровування вологи. Додати фарш, перемішати, розбиваючи грудочки. Влити трохи води, накрити кришкою, готувати 15 хв. Посолити, поперчити, додати тертий сир. Дати трохи охолонути. Яйце змішати зі сметаною, влити у фарш, перемішати.

Форму для випічки застелити пергаментом. Тісто розділити на 2 частини. Нижню розкачати на тонкий пласт, щоб можна було зробити бортики. Викласти у форму. Розрівняти начинку. Другу частину тіста розкачати, накрити начинку, защипнути шов. Зайве тісто підрізати.

Змастити збитим яйцем, зробити проколи виделкою для виходу пари. Випікати пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці близько 50–60 хв. Перед нарізанням дати трохи охолонути, щоб начинка стабілізувалася.